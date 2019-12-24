البدء بتنفيذ قرار توسيع مساحة الصيد ببحر قطاع غزة إلى 15 ميلًا

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رام الله - دنيا الوطن

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، بتنفيذ قراره بإعادة توسيع مساحة الصيد في بحر قطاع غزة، إلى 15 ميلاً بحرياً، بحسب ما جاء على موقع (واللا) الإسرائيلي.



وأشار الموقع الإسرائيلي، إلى أن الجيش الإسرائيلي، قرر قبل أسابيع، تقليص مساحة الصيد ببحر غزة من 15 ميلاً بحرياً إلى 10 أميال، كرد على إطلاق الصواريخ.