مباشر | انطلاق فعاليات عيد الميلاد والمسيرات الكشفية في ساحة المهد ببيت لحم

شؤون فلسطينية

بدء صرف المنحة القطرية لـ 75 ألف أسرة فقيرة بغزة

بدء صرف المنحة القطرية لـ 75 ألف أسرة فقيرة بغزة
رام الله - دنيا الوطن
بدأت اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، صباح الثلاثاء، صرف منحة الـ 100 دولار لـ 75 ألف أسرة فقيرة في القطاع عبر فروع بنك البريد. 

وقالت وزارة التنمية الاجتماعية، إن كشف صرف المنحة القطرية لشهر كانون الأول/ ديسمبر يحتوي على 40 ألف أسرة جديدة، تم اعتمادها، ممن قاموا بالتسجيل على رابط وزارة التنمية الاجتماعية، قبل ثمانية أشهر.

وذكرت الوزارة، أن الكشف يحتوي على كل من استلم المنحة أقل من 7 مرات، وتنطبق عليهم الشروط، ويشمل أيضًا كل من استلم 7 مرات، وعدد أفراد أسرته 5 أفراد فأكثر، وتنطبق عليهم الشروط أيضًا.

وأشارت إلى أن اعتماد الكشف الحالي، قد تمّ وفق شروط محددة، وهي أن يكون ذكراً متزوجاً، أو أنثى أرملة أو مطلقة، لا يستلم مخصصات شؤون اجتماعية، هو أو زوجته، وأن يكون غير موظف هو أو زوجته.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين بينهم فتى من ذوي الاحتياجات الخاصة

الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين بينهم فتى من ذوي الاحتياجات الخاصة

خوفًا من الجنائية الدولية.. نتنياهو يُجمد مشاورات ضم الأغوار

خوفًا من الجنائية الدولية.. نتنياهو يُجمد مشاورات ضم الأغوار

بنك فلسطين يقدم رعايته لبازار &#34;إصرار لنواصل المشوار&#34; بالشراكة مع وزراة الاقتصاد

بنك فلسطين يقدم رعايته لبازار "إصرار لنواصل المشوار" بالشراكة مع وزراة الاقتصاد

الزراعة بغزة تُوضح سبب ارتفاع أسعار &#34;البندورة&#34; و&#34;الخيار&#34; وتؤكد: حققنا اكتفاء ذاتياً بنسبة 98%

الزراعة بغزة تُوضح سبب ارتفاع أسعار "البندورة" و"الخيار" وتؤكد: حققنا اكتفاء ذاتياً بنسبة 98%

الإحصاء وسلطة النقد يعلنان النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الثالث 2019

الإحصاء وسلطة النقد يعلنان النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الثالث 2019

أبو مويس يتفق مع نظيره المصري على خطة لتنفيذ التفاهمات بين الجانبين

أبو مويس يتفق مع نظيره المصري على خطة لتنفيذ التفاهمات بين الجانبين

انطلاق العمل بإنشاء 111 وحدة سكنية جديدة بحي الندى شمال القطاع

انطلاق العمل بإنشاء 111 وحدة سكنية جديدة بحي الندى شمال القطاع

البدء بتنفيذ قرار توسيع مساحة الصيد ببحر قطاع غزة إلى 15 ميلًا

البدء بتنفيذ قرار توسيع مساحة الصيد ببحر قطاع غزة إلى 15 ميلًا

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

بنك فلسطين يقدم رعايته لبازار &#34;إصرار لنواصل المشوار&#34; بالشراكة مع وزراة الاقتصاد

بنك فلسطين يقدم رعايته لبازار "إصرار لنواصل المشوار" بالشراكة مع وزراة الاقتصاد

الإحصاء وسلطة النقد يعلنان النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الثالث 2019

الإحصاء وسلطة النقد يعلنان النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الثالث 2019

أبو مويس يتفق مع نظيره المصري على خطة لتنفيذ التفاهمات بين الجانبين

أبو مويس يتفق مع نظيره المصري على خطة لتنفيذ التفاهمات بين الجانبين

الاحتلال يهدم منزلين في جبل المكبر جنوب القدس

الاحتلال يهدم منزلين في جبل المكبر جنوب القدس

&#34;إعمار الخليل&#34; تنتزع قرارا بإجلاء المستوطنين من مبنى البكري

"إعمار الخليل" تنتزع قرارا بإجلاء المستوطنين من مبنى البكري

الاحتلال يقتحم رام الله وبيت لحم ويعتقل تسعة مواطنين

الاحتلال يقتحم رام الله وبيت لحم ويعتقل تسعة مواطنين

وزير إسرائيلي: إطلاق الصواريخ من غزة تحدٍ لوجودنا ولمستقبلنا

وزير إسرائيلي: إطلاق الصواريخ من غزة تحدٍ لوجودنا ولمستقبلنا

مصحوباً بالأمطار.. تفاصيل المنخفض الجوي الذي يضرب فلسطين غداً

مصحوباً بالأمطار.. تفاصيل المنخفض الجوي الذي يضرب فلسطين غداً

منوعات

شاهد: السعوديون يغدقون الفرقة الكورية &#34;مونستا أكس&#34; بالذهب

شاهد: السعوديون يغدقون الفرقة الكورية "مونستا أكس" بالذهب

فيديو نادر.. شاهد كيف كانت حليمة بولند في طفولتها

فيديو نادر.. شاهد كيف كانت حليمة بولند في طفولتها

ماذا فعل ابن راغب علامة مع أحلام وأشعل الانتقادات ضدها؟

ماذا فعل ابن راغب علامة مع أحلام وأشعل الانتقادات ضدها؟

المثيرة للجدل &#34;أبلة فاهيتا&#34; تعود من شاشة &#34;نتفليكس&#34;

المثيرة للجدل "أبلة فاهيتا" تعود من شاشة "نتفليكس"

فنانة مصرية ترتدي فستان زفاف بـ 15 مليون دولار.. والجمهور: &#34;حسبي الله&#34;

فنانة مصرية ترتدي فستان زفاف بـ 15 مليون دولار.. والجمهور: "حسبي الله"

منع حمو بيكا من الغناء في الأردن

منع حمو بيكا من الغناء في الأردن

شاهد: الظهور الأول لأنغام بالمملكة بعد تركيب الدعامة

شاهد: الظهور الأول لأنغام بالمملكة بعد تركيب الدعامة

فيفي عبده تفاجئ جمهورها بالحجاب وتؤكد تخليها عن الماكياج

فيفي عبده تفاجئ جمهورها بالحجاب وتؤكد تخليها عن الماكياج

قبلات عبير صبري وزوجها تشعل السجادة الحمراء في حفل &#34;دير جيست&#34;

قبلات عبير صبري وزوجها تشعل السجادة الحمراء في حفل "دير جيست"

شاهد: أحدث ظهور لابنة الفنانة المعتزلة شمس البارودي

شاهد: أحدث ظهور لابنة الفنانة المعتزلة شمس البارودي

عربي

أعياد الميلاد تعيد فتح بعض الطرق في لبنان

أعياد الميلاد تعيد فتح بعض الطرق في لبنان

إحباط هجوم طائرتين مسيرتين على قاعدة روسية بسوريا

إحباط هجوم طائرتين مسيرتين على قاعدة روسية بسوريا

السعودية تُدشن أول فرقة كشفية نسائية

السعودية تُدشن أول فرقة كشفية نسائية

وفاة رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح

وفاة رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح