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دولي

ماذا علقت واشنطن على الأحكام في قضية مقتل خاشقجي؟

ماذا علقت واشنطن على الأحكام في قضية مقتل خاشقجي؟
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، أن الأحكام التي أصدرها القضاء السعودي بتهمة قتل الصحافي جمال خاشقجي، خطوة مهمة.

وقال مسؤول كبير للصحفيين: "إن أحكام اليوم خطوة مهمة لكي يدفع كل مسؤول عن هذه الجريمة الرهيبة ثمن ما اقترفه"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وكانت النيابة العامة السعودية، أعلنت عن صدور أحكام بإعدام خمسة متهمين في قضية مقتل خاشقجي، في تشرين الأول/ أكتوبر 2018، بمدينة إسطنبول بتركيا.

وقال وكيل النيابة العامة في السعودية، شلعان بن راجح بن شلعان، إن النيابة، أصدرت أيضاً أحكاماً بسجن ثلاثة متهمين لمدة 24 عاماً في ذات القضية.

وأشار وكيل النيابة العامة في السعودية إلى أن الأحكام بحق المتهمين في القضية، لا تزال ابتدائية، وليست قطعية، أي أنه يحق للمتهمين ومحاميهم الطعن فيها من أجل الاستئناف.

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