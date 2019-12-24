إندونيسيا.. قتلى وجرحى في سقوط حافلة بوادٍ سحيق

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رام الله - دنيا الوطن

قتل نحو 24 شخصاً، اليوم الثلاثاء، فيما جرح 13 آخرون في حادث تدهور حافلة في أحد الوديان في إندونيسيا، وفق ما ذكرته الشرطة الإندونيسية.



وتدهورت الحافلة، التي كانت تقل العشرات، في وادٍ يصل عمقه إلى 150 متراً في جنوب جزيرة سومطرة.



وذكرت الشرطة الإندونيسية، أن الحافلة المكنوبة، استقرت في أحد الأنهار، وفق ما ذكرت وكالة (فرانس برس).