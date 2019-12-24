الاحتلال يهدم منزلين في جبل المكبر جنوب القدس

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رام الله - دنيا الوطن

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلين في بلدة جبل المكبر جنوب القدس.



وأفادت مصادر محلية، بأن جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس تساندها قوة معززة من جيش الاحتلال، اقتحمت "خلة عبد" في بلدة المكبر ساعات الفجر، وشرعت بهدم منزلين تعود ملكيتهما لعائلة شقيرات، وذلك بحجة البناء غير المرخص، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وكانت بلدية الاحتلال قد اخطرت المقدسي جمال عطا عليان من بلدة العيسوية، يوم أمس بهدم منزله، لنفس الذريعة.