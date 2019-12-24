شؤون فلسطينية

"إعمار الخليل" تنتزع قرارا بإجلاء المستوطنين من مبنى البكري

"إعمار الخليل" تنتزع قرارا بإجلاء المستوطنين من مبنى البكري
رام الله - دنيا الوطن
انتزعت لجنة إعمار الخليل، أمس الاثنين، قرارا يقضي بإجلاء المستوطنين من مبنى البكري، الواقع في منطقة تل الرميدة بالبلدة القديمة بالخليل، بعد صراع قانوني دام 15 عاما في أروقة المحاكم الإسرائيلية بمختلف أنواعها.

وأكد مدير اللجنة عماد حمدان، أن هذا النجاح لم يكن ليحقق دون المتابعة الحثيثة من قبل الوحدة القانونية للجنة، إيمانا منها بضرورة التصدي لكافة المحاولات الإسرائيلية السطو على الممتلكات الفلسطينية، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وأفاد محامي اللجنة توفيق جحشن، بأن المحاكم الإسرائيلية عمدت إلى اتباع منهجية التسويف والمماطلة في الإجراءات القضائية من خلال قبولها دعاوى لا تحمل شكلا ولا مضمونا قانونيا، بهدف إطالة أمد مكوث المستوطنين في المبنى وثني لجنة إعمار الخليل عن المطالبة به.

وأضاف أنه بعد كافة هذه المقارعات القضائية التي استمرت 15 عاما، أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية قرارا برد استئناف المستوطنين وإخلائهم، وتغريمهم عن الفترة التي مكثوا فيها في المبنى.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يهدم منزلين في جبل المكبر جنوب القدس

الاحتلال يهدم منزلين في جبل المكبر جنوب القدس

الاحتلال يقتحم رام الله وبيت لحم ويعتقل تسعة مواطنين

الاحتلال يقتحم رام الله وبيت لحم ويعتقل تسعة مواطنين

وزير إسرائيلي: إطلاق الصواريخ من غزة تحدٍ لوجودنا ولمستقبلنا

وزير إسرائيلي: إطلاق الصواريخ من غزة تحدٍ لوجودنا ولمستقبلنا

انخفاض على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

انخفاض على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

الرئيس عباس لعائلة عائشة الرابي: سنلاحق الجناة أمام المحاكم الدولية

الرئيس عباس لعائلة عائشة الرابي: سنلاحق الجناة أمام المحاكم الدولية

مصحوباً بالأمطار.. تفاصيل المنخفض الجوي الذي يضرب فلسطين غداً

مصحوباً بالأمطار.. تفاصيل المنخفض الجوي الذي يضرب فلسطين غداً

البردويل: المرسوم الرئاسي تأخر ولا لقاء مرتقب بين هنية والرئيس عباس

البردويل: المرسوم الرئاسي تأخر ولا لقاء مرتقب بين هنية والرئيس عباس

جامعة الأزهر تعلن إعفاءات لـ 550 طالباً وطالبة ومِنحاً لأربعة آلاف آخرين

جامعة الأزهر تعلن إعفاءات لـ 550 طالباً وطالبة ومِنحاً لأربعة آلاف آخرين

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

الاحتلال يهدم منزلين في جبل المكبر جنوب القدس

الاحتلال يهدم منزلين في جبل المكبر جنوب القدس

&#34;إعمار الخليل&#34; تنتزع قرارا بإجلاء المستوطنين من مبنى البكري

"إعمار الخليل" تنتزع قرارا بإجلاء المستوطنين من مبنى البكري

الاحتلال يقتحم رام الله وبيت لحم ويعتقل تسعة مواطنين

الاحتلال يقتحم رام الله وبيت لحم ويعتقل تسعة مواطنين

وزير إسرائيلي: إطلاق الصواريخ من غزة تحدٍ لوجودنا ولمستقبلنا

وزير إسرائيلي: إطلاق الصواريخ من غزة تحدٍ لوجودنا ولمستقبلنا

جامعة الأزهر تعلن إعفاءات لـ 550 طالباً وطالبة ومِنحاً لأربعة آلاف آخرين

جامعة الأزهر تعلن إعفاءات لـ 550 طالباً وطالبة ومِنحاً لأربعة آلاف آخرين

الرئيس عباس يُهاتف المطران عطا الله حنا للاطمئنان على صحته

الرئيس عباس يُهاتف المطران عطا الله حنا للاطمئنان على صحته

إصابة 14 مواطناً بحادث سير في الأغوار الشمالية

إصابة 14 مواطناً بحادث سير في الأغوار الشمالية

جبارين: واثقون من الأرضية القانونية للإجابة على السؤال الموجه للدائرة التمهيدية بـ&#34;الجنائية&#34;

جبارين: واثقون من الأرضية القانونية للإجابة على السؤال الموجه للدائرة التمهيدية بـ"الجنائية"

منوعات

فنانة مصرية ترتدي فستان زفاف بـ 15 مليون دولار.. والجمهور: &#34;حسبي الله&#34;

فنانة مصرية ترتدي فستان زفاف بـ 15 مليون دولار.. والجمهور: "حسبي الله"

منع حمو بيكا من الغناء في الأردن

منع حمو بيكا من الغناء في الأردن

شاهد: الظهور الأول لأنغام بالمملكة بعد تركيب الدعامة

شاهد: الظهور الأول لأنغام بالمملكة بعد تركيب الدعامة

فيفي عبده تفاجئ جمهورها بالحجاب وتؤكد تخليها عن الماكياج

فيفي عبده تفاجئ جمهورها بالحجاب وتؤكد تخليها عن الماكياج

قبلات عبير صبري وزوجها تشعل السجادة الحمراء في حفل &#34;دير جيست&#34;

قبلات عبير صبري وزوجها تشعل السجادة الحمراء في حفل "دير جيست"

شاهد: أحدث ظهور لابنة الفنانة المعتزلة شمس البارودي

شاهد: أحدث ظهور لابنة الفنانة المعتزلة شمس البارودي

ميريام فارس تصعد خلافها مع إليسا وتعلق: بوجهين

ميريام فارس تصعد خلافها مع إليسا وتعلق: بوجهين

فنانة لبنانية تعقد خطوبتها على طليق أمل عرفة

فنانة لبنانية تعقد خطوبتها على طليق أمل عرفة

حلا شيحة تثير ضجة بملابسها مجدداً

حلا شيحة تثير ضجة بملابسها مجدداً

أحلام تهدد موقع فني: لديكم دقائق لمسح الخبر وإلا؟

أحلام تهدد موقع فني: لديكم دقائق لمسح الخبر وإلا؟

عربي

أعياد الميلاد تعيد فتح بعض الطرق في لبنان

أعياد الميلاد تعيد فتح بعض الطرق في لبنان

السعودية تُدشن أول فرقة كشفية نسائية

السعودية تُدشن أول فرقة كشفية نسائية

وفاة رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح

وفاة رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح

النيابة السعودية تُصدر أحكامًا بإعدام خمسة مُتهمين بقضية قتل &#34;خاشقجي&#34;

النيابة السعودية تُصدر أحكامًا بإعدام خمسة مُتهمين بقضية قتل "خاشقجي"