الاحتلال يقتحم رام الله وبيت لحم ويعتقل تسعة مواطنين





إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، شابين وفتى من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم .

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عمر كايد طقاطقة (22 عاما)، وفادي فايز طقاطقة (23 عاما)، وسند امجد طقاطقة (16 عاما)، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها .

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، ستة مواطنين على الأقل، بينهم طالبين من جامعة بيرزيت، وقياديا وكاتبا، خلال اقتحامها مدينتي رام الله والبيرة، وبلدتي بيتونيا وسلواد، وسط اندلاع مواجهات مع عشرات الشبان لم تسفر عن اصابات.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطالب جعفر عزيز كايد، بعد مداهمة منزله في حي الإرسال، كما اعتقلت الطالب ضياء جميل نواورة، بعد اقتحام منزله في حي سطح مرحبا في مدينة البيرة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).كما اعتقلت قوات الاحتلال، الكاتب والقيادي في الجبهة الشعبية أحمد قطامش، بعد مداهمة منزله في مدينة رام الله، والشابان عاصف عمر، وآدم حامد، خلال اقتحامها بلدة سلواد شرق رام الله، والشاب أكرم سلمة بعد مداهمة منزله في بلدة بيتونيا غرب رام الله.كما داهمت قوات الاحتلال منزل الطالب في جامعة بيرزيت عبد الرحمن حمدان، في حي أم الشرايط بمدينة البيرة، وعاثت فيه خراباً.