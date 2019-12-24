وزير إسرائيلي: إطلاق الصواريخ من غزة تحدٍ لوجودنا ولمستقبلنا

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال يوآف غالانت وزير الهجرة والاستيعاب الإسرائيلي: "إن إطلاق الصواريخ، هو عمل تحدٍ لوجودنا في البلاد، وتحدٍ لمستقبلنا جميعا".



واضاف غالانت في تغريدة له عبر موقع (توتير): "إن أمن إسرائيل هو فوق كل اعتبار"، بحسب ما نقلته القناة السابعة الإسرائيلية.



وفي وقت سابق قال الوزير غالانت في مقابلة مع إذاعة الجنوب: "مهمتي ليست تهدئة الأطفال في مستوطنات غزة، مهمتي هي الاهتمام بأمن إسرائيل وجعله من الأولويات".