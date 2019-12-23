شؤون فلسطينية

الرئيس عباس لعائلة عائشة الرابي: سنلاحق الجناة أمام المحاكم الدولية

الرئيس عباس لعائلة عائشة الرابي: سنلاحق الجناة أمام المحاكم الدولية
الرئيس محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء الاثنين، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، عائلة الشهيدة عائشة الرابي، التي ارتقت على يد المستوطنين في الثاني عشر من شهر تشرين أول/ أكتوبر من العام الماضي.

وأكد الرئيس عباس، وفق وكالة (وفا) أن مسؤولية ملاحقة هؤلاء الجناة هي مسؤولية وطنية، مشيراً إلى أنه سيتم ملاحقة الجناة أمام المحاكم الدولية حتى ينالوا العقاب الرادع.

بدوره، ثمن يعقوب الرابي، زوج الشهيدة، متابعة الرئيس عباس الحثيثة لقضية استشهاد زوجته، مؤكداً أن العائلة ستقوم برفع دعاوى أمام جميع المحاكم لمعاقبة الجناة الذين اقترفوا هذه الجريمة النكراء.

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