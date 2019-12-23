مصحوباً بالأمطار.. تفاصيل المنخفض الجوي الذي يضرب فلسطين غداً





2- خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة.





3- خطر التزحلق على الطرقات.









درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:



المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 14-8 12-7 12-6 بيت لحم 14-8 12-7 12-6 رام الله والبيرة 13-7 11-6 11-5 طولكرم 20-10 16-9 16-8 نابلس 17-9 13-8 13-7 قلقيلية 20-10 16-9 16-8 جنين 19-10 15-9 15-8 سلفيت 14-8 12-7 12-6 طوباس 19-10 15-9 15-8 روابي 17-9 13-8 13-7 الخليل 13-7 10-6 10-5 غزه 19-11 16-11 16-10 أريحا 23-13 20-12 20-11 خانيونس 19-11 16-11 16-10 الأغوار الشمالية 21-11 18-10 18-9 رفح 20-10 17-10 17-9

4- تدني مدى الرؤيا الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

رام الله - دنيا الوطنقالت دائرة الأرصاد الجوية: إن الحو يكون غداً الثلاثاء صافياً إلى غائم جزئي ومغبراً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مشيرةً إلى أنه في ساعات الليل تتأثر البلاد بمنخفض جوي حيث تبدأ الأمطار ليلاً خاصة في بعض المناطق الشمالية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً وتكون مثيرة للغبار والبحر مائجاً.هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً بوجه عام وبارداً وأمطار فوق بعض المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.الأربعاء: يكون الجوغائماً ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو بارداً إلى شديد البرودة وعاصفاً وماطراً على فترات على بعض المناطق الشمالية والوسطى وخلال ساعات المساء والليل تمتد الأمطار إلى بقية المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر مائجاً.الخميس: يكون الجو غائماً وبارداً إلى شديد البرودة وعاصفاً وماطراً على فترات على مختلف المناطق والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر مائجاً.الجمعة: يكون الجو غائماً وبارداً إلى شديد البرودة وماطراً على فترات على مختلف المناطق والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر مائجاً.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خلال فترة تاثر البلاد بالمنخفض الجوي من خطر:1- شدة سرعة الرياح التي قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى 80 كم /ساعة