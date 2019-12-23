إحباط هجوم طائرتين مسيرتين على قاعدة روسية بسوريا

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، التابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء يوري بورينكوف، عن تدمير طائرتين مسيرتين، بعد ما حاول المقاتلون يوم الأحد استخدامهما لمهاجمة قاعدة حميميم الجوية في سوريا.



وقال بورينكوف للصحفيين، اليوم الاثنين، وفق وكالة (سبوتنك): "عند حلول الليل، حاول مسلحون من الجماعات المسلحة مهاجمة قاعدة حميميم الجوية الروسية باستخدام مركبات جوية مسيرة".



وأضاف رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا: "في تمام الساعة 23.02، اكتشفت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ودمرت طائرتين كانتا متجهتين إلى القاعدة الجوية من الجنوب الشرقي"، مضيفا أنه لم تقع إصابات أو أضرار مادية، وأن القاعدة الجوية تعمل كما هو مخطط لها.