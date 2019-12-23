دولي

نتنياهو يشن هجوماً حاداً على المدعية العامة بالجنائية الدولية

نتنياهو يشن هجوماً حاداً على المدعية العامة بالجنائية الدولية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
شن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هجوماً حاداً على المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية، قائلاً: "إن مزاعم مدعية المحكمة الجنائية الدولية بأنه ليس لليهود حق في العيش في وطن الشعب اليهودي هي بمثابة معاداة السامية بعينها".

وأضاف نتنياهو، في تصريح صحفي: "هذا هو أيضا الأمر بالنسبة للمزاعم التي تدعي بأنه ليس لليهود الحق في الدفاع عن أنفسهم من أولئك الذين يبتغون إبادتهم"، وفق تعبيره.

وتابع نتنياهو: "في الوقت الذي نحتفل فيه بعيد الأنوار الحانوكا، تصدر المحكمة الدولية مراسيم معادية للسامية مثلها مثل المراسيم التي أصدرتها الإمبراطورية السلوقية بحق المكابيين (الثوار اليهود الذين حاربوا السلوقيين في أرض إسرائيل قبل 2300 عام)، لقد انتصرنا حينئذ وسننتصر الآن"، وفق قوله.

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