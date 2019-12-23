جامعة الأزهر تعلن إعفاءات لـ 550 طالب وطالبة ومِنح لـ4 آلاف آخرين





وحسب الجامعة، فإن ذلك يأتي ضمن مسؤوليتها الإجتماعية والوطنية تجاه المجتمع في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي يعاني منها شعبنا في قطاع غزة.



وقال عميد شؤون الطلبة في جامعة الأزهر، الدكتور عبد ربه العنزي، إن الجامعة تكفلت بتغطية رسوم أكثر من 500 طالب وطالبة مصنفين بالأشد فقراً وفقاً لعملية البحث الإجتماعي التي قام بها فريق متخصص من الجامعة، مضيفا: "تقدم الجامعة منح وإعفاءات من موازنتها في الفصل الواحد لـ 3500 إلى 4000 طالب وطالبة، من خلال تقديم 19 نوع من الإعفاءات، كالإخوة وأبناء الشهداء، والمرضى، والجرحى، لافتًا إلى أن قيمة تلك المنح والإعفاءات تقدر بنحو 800 إلى 850 ألف دينار".





وأوضح العنزي، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الاثنين، أن الجامعة وتقديرا منها للظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا في قطاع غزة ستضمن لـ 550 طالب وطالبة من الفقراء حق تقديم الامتحانات بشكل طبيعي واستكمال العملية التعليمية طوال فترة دراستهم بالجامعة.





وبين العنزي أن الجامعة تقوم بجهود ذاتية بالتشبيك مع العديد من المؤسسات الخارجية وبلغ عددها 26 مؤسسة وفرت من خلالها منح دراسة جزئية وكلية لـ 911 طالب وطالبة، وهذا لا يوجد بالجامعات الأخرى.





وأشار العنزي إلى أن الفصل الحالي (الأول من العام الجامعي 2019/2020) تفاقم العجز المالي للجامعة بمقدار مليون ونصف دينار اردني بسبب عدم تسديد الطلبة القادرين للرسوم الجامعية , فيما إزداد العجز بمقدار ثمانية ملايين دينار أردني خلال السنوات الماضية لنفس السبب السابق، معبراً عن أمله في تجاوز تلك الأزمة , إضفاء روح المسؤولية لدى الجميع للنهوض بالجامعة نحو مستقبل أفضل.



وحذر عميد القبول والتسجيل في جامعة الأزهر من استمرار إمتناع الطلبة القادرين عن دفع الرسوم، مؤكداً اعتماد الجامعة بشكل أساسي على الرسوم التي يدفعها الطلبة كونها جامعة أهلية غير حكومية.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت جامعة الأزهر بغزة، اليوم الاثنين، إعفاء 550 طالب وطالبة من دفع الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الحالي والمصنفيين بـ"المتعفيين والفقراء"، والذين هم بحاجة ماسة للمساعدة، إضافة إلى تقديم منح وإعفاءات لـ4 آلاف طالب وطالبة بقيمة تقدر بحوالي 850 ألف دينار أردني.