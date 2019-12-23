إسرائيل توسع مساحة الصيد ببحر غزة لـ 15 ميل بحري





وأوضح عياش، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أنه اعتباراً من الساعة الثامنة من صباح يوم غد الثلاثاء سيتم توسعة مساحة الصيد من ميناء غزة وحتى جنوب القطاع لـ 15 ميل بحري.





وأشار عياش، إلى أن المنطقة الشمالية من ميناء غزة ستبقى بنفس المساحة السابقة وهي ستة أميال بحرية، مشيراً إلى أن الاحتلال يرفض توسعة مساحة الصيد في المناطق الشمالية لقطاع غزة.





وفي وقت سابق، قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، تقليص مساحة الصيد في بحر قطاع غزة من الشمال، وحتى الجنوب، حتى إشعار آخر.



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إن الجيش قرر تقليص مساحة الصيد البحري في قطاع غزة إلى 10 أميال بحرية، بدءاً من صباح اليوم، وحتى إشعار آخر.



خاص دنيا الوطنأكد نقيب الصيادين في قطاع غزة، نزار عياش، أن الاحتلال الإسرائيلي أعاد توسعة مساحة الصيد في بحر قطاع غزة لتصل إلى 15 ميلاً بحرياً.