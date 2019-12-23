الرئيس عباس يُهاتف المطران عطا الله حنا للاطمئنان على صحته

وفي وقت سابق، قال رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس في القدس، المطران عطا الله حنا: إن "الأعراض التي رافقته هي التقيؤ الشديد، والدوخة، وعدم القدرة على النهوض والمسير".

وأضاف: أن "المادة جعلته في بعض الأحيان غير قادر على التفكير بأمور ضرورية"، وفق ما صرح به لقناة (المملكة) الأردنية.

وحمّل المطران حنا، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية عن حادثة تسمم، تعرض لها بعد أن قامت مؤسسة إسرائيلية برش مواد كيميائية سامة خطرة، بالقرب من البطريركية، في المدينة المقدسة.

وأضاف: "غادرت المكان إلى المستشفى الفرنسي في القدس، وهناك كان وضعي الصحي سيئاً، لكن بعد تدخل عدد من الأطباء، وجميعهم قالوا إن ما أصابني حالة تسمم".