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السعودية تُدشن أول فرقة كشفية نسائية

السعودية تُدشن أول فرقة كشفية نسائية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
دشن أمير منطقة الرياض، فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أول فرقة كشفية نسائية بالمنطقة، وقلد الأوسمة لعدد من القائدات الكشفيات بكلية التقنية للبنات.

جاء ذلك، خلال استقباله منتسبي الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم، حيث عرض مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة، عبد الرحمن بن عمر المقبل، إنجازات الإدارة، وتدشين الفرق الكشفية النسائية للمنطقة، وفق (روسيا اليوم). 

وقدم المقبل عرضاً عن الإنجازات، التي نفذتها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالرياض، مستعرضاً المنشآت التدريبية وأعداد المتدربين والمتدربات بها، وتقريراً عن برامج الخدمة المجتمعية (أتقن) الذي كان بتوجيهات، ودعم من محافظ المؤسسة، أحمد الفهيد.

وجرى خلال تدشين الفرق الكشفية النسائية، تسليم الأوسمة للقائدات الكشفيات بكلية (التقنية) للبنات في العاصمة الرياض.

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