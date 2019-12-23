شؤون فلسطينية

إصابة 14 مواطناً بحادث سير في الأغوار الشمالية

إصابة 14 مواطناً بحادث سير في الأغوار الشمالية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب 14 مواطناً، مساء اليوم الاثنين، بحادث سير على طريق تياسير في الأغوار الشمالية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن ثلاثة من المصابين وصفت جروحهم بالخطيرة، مضيفة أن المصابين، نقلوا إلى مستشفيات طوباس ونابلس، وفق وكالة (وفا). 






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