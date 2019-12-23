إصابة 14 مواطناً بحادث سير في الأغوار الشمالية



وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن ثلاثة من المصابين وصفت جروحهم بالخطيرة، مضيفة أن المصابين، نقلوا إلى مستشفيات طوباس ونابلس، وفق وكالة (وفا).















رام الله - دنيا الوطنأصيب 14 مواطناً، مساء اليوم الاثنين، بحادث سير على طريق تياسير في الأغوار الشمالية.