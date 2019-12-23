إصابة 14 مواطناً بحادث سير في الأغوار الشمالية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب 14 مواطناً، مساء اليوم الاثنين، بحادث سير على طريق تياسير في الأغوار الشمالية.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن ثلاثة من المصابين وصفت جروحهم بالخطيرة، مضيفة أن المصابين، نقلوا إلى مستشفيات طوباس ونابلس، وفق وكالة (وفا).
أصيب 14 مواطناً، مساء اليوم الاثنين، بحادث سير على طريق تياسير في الأغوار الشمالية.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن ثلاثة من المصابين وصفت جروحهم بالخطيرة، مضيفة أن المصابين، نقلوا إلى مستشفيات طوباس ونابلس، وفق وكالة (وفا).
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