أول تعليق من نجل الصحفي خاشقجي بعد أحكام القضاء السعودية

وحكمت السعودية اليوم الاثنين، بإعدام خمسة أشخاص، وسجن ثلاثة آخرين في قضية مقتل خاشقجي العام الماضي.





وقالت: إن القتل لم يكن‭‭‭ ‬‬‬بنية مسبقة، في حكم انتقدته محققة من الأمم المتحدة، ووصفته بأنه "استهزاء" بالعدالة.

رام الله - دنيا الوطنقال ابن الصحفي السعودي القتيل، جمال خاشقجي، اليوم الاثنين: إن الحكم الذي أصدره النائب العام السعودي في قضية مقتل والده، أنصف العائلة، وحقق العدالة.وأضاف على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "اليوم القضاء أنصفنا، نحن أبناء المرحوم، بإذن الله جمال خاشقجي، ونؤكد ثقتنا في القضاء السعودي، بكافة مستوياته، وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.