أول تعليق من نجل الصحفي خاشقجي بعد أحكام القضاء السعودية
رام الله - دنيا الوطن
قال ابن الصحفي السعودي القتيل، جمال خاشقجي، اليوم الاثنين: إن الحكم الذي أصدره النائب العام السعودي في قضية مقتل والده، أنصف العائلة، وحقق العدالة.
وأضاف على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "اليوم القضاء أنصفنا، نحن أبناء المرحوم، بإذن الله جمال خاشقجي، ونؤكد ثقتنا في القضاء السعودي، بكافة مستوياته، وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.
قال ابن الصحفي السعودي القتيل، جمال خاشقجي، اليوم الاثنين: إن الحكم الذي أصدره النائب العام السعودي في قضية مقتل والده، أنصف العائلة، وحقق العدالة.
وأضاف على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "اليوم القضاء أنصفنا، نحن أبناء المرحوم، بإذن الله جمال خاشقجي، ونؤكد ثقتنا في القضاء السعودي، بكافة مستوياته، وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.
وحكمت السعودية اليوم الاثنين، بإعدام خمسة أشخاص، وسجن ثلاثة آخرين في قضية مقتل خاشقجي العام الماضي.
وقالت: إن القتل لم يكن بنية مسبقة، في حكم انتقدته محققة من الأمم المتحدة، ووصفته بأنه "استهزاء" بالعدالة.
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