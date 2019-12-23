شؤون فلسطينية

"بكدار" توقع عقداً لتنفيذ مشروع توسعة مستشفى سلفيت الحكومي

"بكدار" توقع عقداً لتنفيذ مشروع توسعة مستشفى سلفيت الحكومي
رام الله - دنيا الوطن
وقع المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والأعمار(بكدار)، اليوم الإثنين، اتفاقية البدء بتنفيذ مشروع توسعة مستشفى سلفيت الحكومي الذي يخدم 120 ألف مواطن ومواطنة في سلفيت والمحافظات المجاورة.

وجرى التوقيع بحضور رئيس المجلس الاقتصادي محمد أبو عوض، ود. نعيم صبرة الوكيل المساعد في وزارة الصحة، ورئيس بلدية سلفيت عبد الكريم زبيدي، والوكيل المساعد للشؤون الفنية في المجلس رائد عنبتاوي، والوكيل المساعد للشؤون المالية في المجلس يوسف عبد الفتاح.

ويشمل المشروع بناء طابق تسوية بمساحة 1800 متر مربع وبناء طابق أرضي 2200 متر مربع على ان يتم تشطيب 600 متر مربع منها كعيادات خارجية ومرافقها الاخرى كمرحلة اولى، وبناء جسر للربط بين المبنيين القديم والجديد وسيتم تنفيذه خلال 15 شهراً.

وأكد رئيس المجلس محمد أبو عوض على عمق الشراكة ما بين المجلس ووزارة الصحة لتطوير القطاع الصحي في فلسطين والارتقاء بالبنية التحتية الصحية لتواكب الاحتياجات المتنامية للمواطنين في مختلف محافظات الوطن الشمالية والجنوبية.

ويأتي المشروع ضمن برنامج دعم قطاع الصحة في الضفة الغربية بتمويل المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا " باديا" ومن خلال البنك الإسلامي للتنمية.

ويشمل البرنامج دعم مشاريع في مستشفى الخليل، وحقل الرعاة-بيت ساحور، وسلفيت، ونعلين، وصفا، ودير الغصون بقيمة اجمالية تصل الى ثلاثة ملايين دولار امريكي.

أخبار ذات صلة

إصابة 14 مواطناً بحادث سير في الأغوار الشمالية

إصابة 14 مواطناً بحادث سير في الأغوار الشمالية

أول تعليق من نجل الصحفي خاشقجي بعد أحكام القضاء السعودية

أول تعليق من نجل الصحفي خاشقجي بعد أحكام القضاء السعودية

جبارين: واثقون من الأرضية القانونية للإجابة على السؤال الموجه للدائرة التمهيدية بـ&#34;الجنائية&#34;

جبارين: واثقون من الأرضية القانونية للإجابة على السؤال الموجه للدائرة التمهيدية بـ"الجنائية"

غيث يُطلع وفد حركة فتح إقليم سوريا على واقع محافظة القدس

غيث يُطلع وفد حركة فتح إقليم سوريا على واقع محافظة القدس

مطالبات لوزير المالية بإقرار نظام ضريبي به تمييز إيجابي للقطاع الزراعي

مطالبات لوزير المالية بإقرار نظام ضريبي به تمييز إيجابي للقطاع الزراعي

شاهد: المطران حنا يُحمّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حادثة تسمم تعرض لها

شاهد: المطران حنا يُحمّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حادثة تسمم تعرض لها

العاهل الأردني: دفاعي عن حقوق المسلمين والمسيحيين بالقدس واجب وإرث هاشمي

العاهل الأردني: دفاعي عن حقوق المسلمين والمسيحيين بالقدس واجب وإرث هاشمي

وفد فلسطيني يشارك في فعاليات المؤتمر الدولي 11 للتسامح والسلام

وفد فلسطيني يشارك في فعاليات المؤتمر الدولي 11 للتسامح والسلام

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

جبارين: واثقون من الأرضية القانونية للإجابة على السؤال الموجه للدائرة التمهيدية بـ&#34;الجنائية&#34;

جبارين: واثقون من الأرضية القانونية للإجابة على السؤال الموجه للدائرة التمهيدية بـ"الجنائية"

غيث يُطلع وفد حركة فتح إقليم سوريا على واقع محافظة القدس

غيث يُطلع وفد حركة فتح إقليم سوريا على واقع محافظة القدس

&#34;بكدار&#34; توقع عقداً لتنفيذ مشروع توسعة مستشفى سلفيت الحكومي

"بكدار" توقع عقداً لتنفيذ مشروع توسعة مستشفى سلفيت الحكومي

مطالبات لوزير المالية بإقرار نظام ضريبي به تمييز إيجابي للقطاع الزراعي

مطالبات لوزير المالية بإقرار نظام ضريبي به تمييز إيجابي للقطاع الزراعي

وفد فلسطيني يشارك في فعاليات المؤتمر الدولي 11 للتسامح والسلام

وفد فلسطيني يشارك في فعاليات المؤتمر الدولي 11 للتسامح والسلام

&#34;الاتصالات&#34; تدعم تجهيز طابق (ICU) للأطفال في مستشفى رام الله الحكومي

"الاتصالات" تدعم تجهيز طابق (ICU) للأطفال في مستشفى رام الله الحكومي

غنام تُطلع وفداً بلجيكياً على معاناة شعبنا

غنام تُطلع وفداً بلجيكياً على معاناة شعبنا

إصابة سيدة وابنتها في اعتداء للمستوطنين وسط الخليل

إصابة سيدة وابنتها في اعتداء للمستوطنين وسط الخليل

منوعات

شاهد: الظهور الأول لأنغام بالمملكة بعد تركيب الدعامة

شاهد: الظهور الأول لأنغام بالمملكة بعد تركيب الدعامة

فيفي عبده تفاجئ جمهورها بالحجاب وتؤكد تخليها عن الماكياج

فيفي عبده تفاجئ جمهورها بالحجاب وتؤكد تخليها عن الماكياج

قبلات عبير صبري وزوجها تشعل السجادة الحمراء في حفل &#34;دير جيست&#34;

قبلات عبير صبري وزوجها تشعل السجادة الحمراء في حفل "دير جيست"

شاهد: أحدث ظهور لابنة الفنانة الفنانة المعتزلة شمس البارودي

شاهد: أحدث ظهور لابنة الفنانة الفنانة المعتزلة شمس البارودي

ميريام فارس تصعد خلافها مع إليسا وتعلق: بوجهين

ميريام فارس تصعد خلافها مع إليسا وتعلق: بوجهين

فنانة لبنانية تعقد خطوبتها على طليق أمل عرفة

فنانة لبنانية تعقد خطوبتها على طليق أمل عرفة

حلا شيحة تثير ضجة بملابسها مجدداً

حلا شيحة تثير ضجة بملابسها مجدداً

أحلام تهدد موقع فني: لديكم دقائق لمسح الخبر وإلا؟

أحلام تهدد موقع فني: لديكم دقائق لمسح الخبر وإلا؟

دنيا بطمة ترد على اتهامها بفضح وابتزاز الفنانين

دنيا بطمة ترد على اتهامها بفضح وابتزاز الفنانين

الجيش البريطاني يستخدم كيم كارداشيان.. كيف؟

الجيش البريطاني يستخدم كيم كارداشيان.. كيف؟

عربي

وفاة رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح

وفاة رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح

النيابة السعودية تُصدر أحكامًا بإعدام خمسة مُتهمين بقضية قتل &#34;خاشقجي&#34;

النيابة السعودية تُصدر أحكامًا بإعدام خمسة مُتهمين بقضية قتل "خاشقجي"

تسع وفيات و293 إصابة بانفلونزا الخنازير بالأردن

تسع وفيات و293 إصابة بانفلونزا الخنازير بالأردن

مهلة جديدة لمسلحي طرابلس وسرت من الجيش الليبي

مهلة جديدة لمسلحي طرابلس وسرت من الجيش الليبي