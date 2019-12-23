مطالبات لوزير المالية بإقرار نظام ضريبي به تمييز إيجابي للقطاع الزراعي

رام الله - دنيا الوطنطالب الشباب الفلسطيني وزير المالية شكري بشارة، ضرورة التزام وزارة المالية بمنح وزارة الزراعة موازنة تتناغم مع المغلفات المالية الواردة في الخطة الاستراتيجية للقطاع الزراعي 2017-2022، وإقرار نظام لضريبة القيمة المضافة، يكون به تمييز إيجابي للقطاع الزراعي بنسبة تتلاءم مع طبيعة هذا القطاع، وحيويته وضرورة تحفيزه، وضرورة التزام وزارة المالية بتفعيل الاسترداد الضريبي للمزارعين، وتسهيل الإجراءات، وتقصير زمنها.جاء ذلك خلال الورقة المطلبية التي وجهها الشباب الى وزير المالية شكري بشارة، بمخرجات وتوصيات يوم المسائلة الوطني وقمة الشباب، الذي نظمه الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "امان" ومنتدى شارك الشبابي واتحاد لجان العمل الزراعي. واشتمل على 30 جلسة مساءلة، ومنها جلسة خاصة بوزير المالية، تركزت على مدى انفاذ الخطة الاستراتيجية للقطاع الزراعي والموازنة بعد مرور ثلاث سنوات، الاعفاءات الضريبية على مدخلات الانتاج الزراعية، وتأخر دفع المستردات الضريبية للمزارعين.وشدد الشباب في ورقتهم المطلبية، على أهمية القطاع الزراعي باعتباره مصدر من مصادر الدخل الفلسطيني، وعنصر هام من عناصر الأمن الغذائي، وارتباطه ارتباطا مباشرا بالقطاعات المختلفة، وبالصمود على الارض.ولكون القطاع الزراعي يشكل احد مؤشرات التقدم والتطور الاقتصادي لأي دولة، فان الشباب اكدوا في ورقتهم المطلبية على ضرورة تدخل مجتمعي وسياساتي وتشريعي من اجل النهوض في هذا القطاع وتعزيزه، خاصة مع توجهات الحكومة تجاه تعزيز هذا القطاع، تمهيدا للانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل.واعتبر الشباب معدل البطالة بين الخريجين الذي وصل في العام 2019 الى 58%، مؤشر خطير على مستقبل التنمية، الامر الذي يتطلب فيه شراكات حقيقية وتكاملية بين مؤسسات المجتمع، واخراط الشباب في جهود التنمية، ومن ضمنها الاستثمار فيهم في القطاع الزراعي.