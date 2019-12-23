شؤون فلسطينية

مطالبات لوزير المالية بإقرار نظام ضريبي به تمييز إيجابي للقطاع الزراعي

مطالبات لوزير المالية بإقرار نظام ضريبي به تمييز إيجابي للقطاع الزراعي
رام الله - دنيا الوطن
طالب الشباب الفلسطيني وزير المالية  شكري بشارة، ضرورة التزام وزارة المالية بمنح وزارة الزراعة موازنة تتناغم مع المغلفات المالية الواردة في الخطة الاستراتيجية للقطاع الزراعي 2017-2022، وإقرار نظام لضريبة القيمة المضافة، يكون به تمييز إيجابي للقطاع الزراعي بنسبة تتلاءم مع طبيعة هذا القطاع، وحيويته وضرورة تحفيزه، وضرورة التزام وزارة المالية بتفعيل الاسترداد الضريبي للمزارعين، وتسهيل الإجراءات، وتقصير زمنها.

جاء ذلك خلال الورقة المطلبية التي وجهها الشباب الى وزير المالية شكري بشارة، بمخرجات وتوصيات يوم المسائلة الوطني وقمة الشباب، الذي نظمه الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "امان" ومنتدى شارك الشبابي واتحاد لجان العمل الزراعي. واشتمل على 30 جلسة مساءلة، ومنها جلسة خاصة بوزير المالية، تركزت على مدى انفاذ الخطة الاستراتيجية للقطاع الزراعي والموازنة بعد مرور ثلاث سنوات، الاعفاءات الضريبية على مدخلات الانتاج الزراعية، وتأخر دفع المستردات الضريبية للمزارعين.

وشدد الشباب في ورقتهم المطلبية، على أهمية القطاع الزراعي باعتباره مصدر من مصادر الدخل الفلسطيني، وعنصر هام من عناصر الأمن الغذائي، وارتباطه ارتباطا مباشرا بالقطاعات المختلفة، وبالصمود على الارض.

ولكون القطاع الزراعي يشكل احد مؤشرات التقدم والتطور الاقتصادي لأي دولة، فان الشباب اكدوا في ورقتهم المطلبية على ضرورة تدخل مجتمعي وسياساتي وتشريعي من اجل النهوض في هذا القطاع وتعزيزه، خاصة مع توجهات الحكومة تجاه تعزيز هذا القطاع، تمهيدا للانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل.

واعتبر الشباب معدل البطالة بين الخريجين الذي وصل في العام 2019 الى 58%، مؤشر خطير على مستقبل التنمية، الامر الذي يتطلب فيه شراكات حقيقية وتكاملية بين مؤسسات المجتمع، واخراط الشباب في جهود التنمية، ومن ضمنها الاستثمار فيهم في القطاع الزراعي.


أخبار ذات صلة

&#34;بكدار&#34; توقع عقداً لتنفيذ مشروع توسعة مستشفى سلفيت الحكومي

"بكدار" توقع عقداً لتنفيذ مشروع توسعة مستشفى سلفيت الحكومي

العاهل الأردني: دفاعي عن حقوق المسلمين والمسيحيين بالقدس واجب وإرث هاشمي

العاهل الأردني: دفاعي عن حقوق المسلمين والمسيحيين بالقدس واجب وإرث هاشمي

وفد فلسطيني يشارك في فعاليات المؤتمر الدولي 11 للتسامح والسلام

وفد فلسطيني يشارك في فعاليات المؤتمر الدولي 11 للتسامح والسلام

حماس تُعلّق على عودة الدعم المالي الأمريكي للسلطة الفلسطينية

حماس تُعلّق على عودة الدعم المالي الأمريكي للسلطة الفلسطينية

&#34;الاتصالات&#34; تدعم تجهيز طابق (ICU) للأطفال في مستشفى رام الله الحكومي

"الاتصالات" تدعم تجهيز طابق (ICU) للأطفال في مستشفى رام الله الحكومي

غنام تطلع وفداً بلجيكياً على معاناة شعبنا

غنام تطلع وفداً بلجيكياً على معاناة شعبنا

بلدية البريج تصدر بياناً بشأن نقل &#34;سوق الخميس&#34;

بلدية البريج تصدر بياناً بشأن نقل "سوق الخميس"

إصابة سيدة وابنتها في اعتداء للمستوطنين وسط الخليل

إصابة سيدة وابنتها في اعتداء للمستوطنين وسط الخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

مطالبات لوزير المالية بإقرار نظام ضريبي به تمييز إيجابي للقطاع الزراعي

مطالبات لوزير المالية بإقرار نظام ضريبي به تمييز إيجابي للقطاع الزراعي

وفد فلسطيني يشارك في فعاليات المؤتمر الدولي 11 للتسامح والسلام

وفد فلسطيني يشارك في فعاليات المؤتمر الدولي 11 للتسامح والسلام

&#34;الاتصالات&#34; تدعم تجهيز طابق (ICU) للأطفال في مستشفى رام الله الحكومي

"الاتصالات" تدعم تجهيز طابق (ICU) للأطفال في مستشفى رام الله الحكومي

غنام تطلع وفداً بلجيكياً على معاناة شعبنا

غنام تطلع وفداً بلجيكياً على معاناة شعبنا

إصابة سيدة وابنتها في اعتداء للمستوطنين وسط الخليل

إصابة سيدة وابنتها في اعتداء للمستوطنين وسط الخليل

الصالح يبحث مع ممثل الأمم المتحدة في فلسطين سبل التعاون والعمل المشترك

الصالح يبحث مع ممثل الأمم المتحدة في فلسطين سبل التعاون والعمل المشترك

معايعة: فلسطين استقبلت نحو ثلاثة ملايين ونصف المليون سائح عام 2019

معايعة: فلسطين استقبلت نحو ثلاثة ملايين ونصف المليون سائح عام 2019

الزق: منظمات حقوق الانسان بغزة قدمت ملفات للجنائية الدولية مدعمة بالصوت والصورة

الزق: منظمات حقوق الانسان بغزة قدمت ملفات للجنائية الدولية مدعمة بالصوت والصورة

منوعات

شاهد: الظهور الأول لأنغام بالمملكة بعد تركيب الدعامة

شاهد: الظهور الأول لأنغام بالمملكة بعد تركيب الدعامة

فيفي عبده تفاجئ جمهورها بالحجاب وتؤكد تخليها عن الماكياج

فيفي عبده تفاجئ جمهورها بالحجاب وتؤكد تخليها عن الماكياج

قبلات عبير صبري وزوجها تشعل السجادة الحمراء في حفل &#34;دير جيست&#34;

قبلات عبير صبري وزوجها تشعل السجادة الحمراء في حفل "دير جيست"

شاهد: أحدث ظهور لابنة الفنانة الفنانة المعتزلة شمس البارودي

شاهد: أحدث ظهور لابنة الفنانة الفنانة المعتزلة شمس البارودي

ميريام فارس تصعد خلافها مع إليسا وتعلق: بوجهين

ميريام فارس تصعد خلافها مع إليسا وتعلق: بوجهين

فنانة لبنانية تعقد خطوبتها على طليق أمل عرفة

فنانة لبنانية تعقد خطوبتها على طليق أمل عرفة

حلا شيحة تثير ضجة بملابسها مجدداً

حلا شيحة تثير ضجة بملابسها مجدداً

أحلام تهدد موقع فني: لديكم دقائق لمسح الخبر وإلا؟

أحلام تهدد موقع فني: لديكم دقائق لمسح الخبر وإلا؟

دنيا بطمة ترد على اتهامها بفضح وابتزاز الفنانين

دنيا بطمة ترد على اتهامها بفضح وابتزاز الفنانين

الجيش البريطاني يستخدم كيم كارداشيان.. كيف؟

الجيش البريطاني يستخدم كيم كارداشيان.. كيف؟

عربي

وفاة رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح

وفاة رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح

النيابة السعودية تُصدر أحكامًا بإعدام خمسة مُتهمين بقضية قتل &#34;خاشقجي&#34;

النيابة السعودية تُصدر أحكامًا بإعدام خمسة مُتهمين بقضية قتل "خاشقجي"

تسع وفيات و293 إصابة بانفلونزا الخنازير بالأردن

تسع وفيات و293 إصابة بانفلونزا الخنازير بالأردن

مهلة جديدة لمسلحي طرابلس وسرت من الجيش الليبي

مهلة جديدة لمسلحي طرابلس وسرت من الجيش الليبي