شؤون فلسطينية

العاهل الأردني: دفاعي عن حقوق المسلمين والمسيحيين بالقدس واجب وإرث هاشمي

العاهل الأردني: دفاعي عن حقوق المسلمين والمسيحيين بالقدس واجب وإرث هاشمي
العاهل الأردني عبد الله الثاني
رام الله - دنيا الوطن
قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني: إن "دفاعي عن حقوق المسلمين والمسيحيين في القدس واجب وإرث هاشمي".

جاء ذلكK خلال استقباله في قصر الحسينية، اليوم الاثنين، رؤساء الكنائس في الأردن والقدس، وشخصيات مسيحية أردنية، وممثلين عن أوقاف وهيئات مقدسية إسلامية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وشدد الملك، على حق كنائس القدس في الحفاظ على مقدساتها وممتلكاتها، وممارسة شعائرها بحرية، وعلى دورها القوي، مؤكداً حرصه على التواصل مع رؤساء الكنائس في الأردن والقدس وممثلي الأوقاف والهيئات المقدسية الإسلامية، في بيت الأردنيين، وقال "كل الدعم والتقدير مني"، مهنئاً المسيحيين في الأردن وفلسطين، وجميع أنحاء العالم بالأعياد المجيدة.

من جهتهم، أكد المتحدثون، خلال اللقاء، أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مضيفين أنها "الوصاية الشرعية الأصيلة، التي حملها الملك إرثاً هاشمياً نابعاً من الدين والتاريخ، نعتز بها ونتمسك بها، ولا نرضى عنها بديلاً مسلمين ومسيحيين".

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