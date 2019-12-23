حماس تُعلّق على عودة الدعم المالي الأمريكي للسلطة الفلسطينية

مجلس الشيوخ الأمريكي

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رام الله - دنيا الوطن

علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الاثنين، على عودة الدعم المالي الأمريكي للسلطة الفلسطينية.



وقالت الحركة في بيان على لسان المتحدث باسمها، فوزي برهوم في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن استئناف الإدارة الأمريكية، دعمها المالي لأجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، يأتي في إطار المنح والعطاءات التي تقدمها للسلطة مكافأة على جهودها في قمع الحريات و"ملاحقة المقاومين"، وتشجيعاً لاستمرار التنسيق الأمني بين السلطة و"العدو" الإسرائيلي، ولغض الطرف عن سياسة ترامب لتمرير تنفيذ بنود (صفقة القرن).



وأكدت الحركة، "أن استجداء فريق السلطة، وقبولهم بهذا الدعم، بينما هم يواصلون هجومهم وفي مقدمتهم أبو مازن، ورئيس حكومته اشتية على المستشفى الميداني الدولي، وأي مسار للتخفيف من معاناة أهلنا في غزة، تأكيد أن المستهدف هو غزة وأهلها، وكل من يؤمن بخيار المقاومة في مواجهة الاحتلال ومشاريع الاستسلام، وتصفية القضية الفلسطينية".



وأضافت: أن كل الأزمات التي يعاني منها أهلنا في قطاع غزة، وبما فيها تفاقم أزمة البطالة والقطاع الصحي، هي بفعل الحصار المزدوج، المفروض على قطاع غزة من قبل السلطة الفلسطينية، والاحتلال الإسرائيلي.