عضو بـ(كابينت): أمن وسلامة المستوطنين خاصة بـ"غلاف غزة" بأعلى سلم أولوياتنا

قال عضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت)، يوآف غالنت: إن إطلاق صاروخ واحد على غلاف غزة عمل يمثل تحدياً لوجودنا، وفق تعبيره.





ونقلت (القناة 13) الإسرائيلية عن غالنت قوله: إن "إطلاق الصواريخ حتى لو صاروخ واحد هو عمل يمثل تحدياً لوجودنا هنا".





وأضاف: "لن نقبل الموقف الذي يتم فيه إطلاق الصواريخ علينا، لأن أمن وسلامة المستوطنين وخاصة في غلاف غزة في أعلى سلم أولوياتنا".



رام الله - دنيا الوطن