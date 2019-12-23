دولي

عضو بـ(كابينت): أمن وسلامة المستوطنين خاصة بـ"غلاف غزة" بأعلى سلم أولوياتنا

عضو بـ(كابينت): أمن وسلامة المستوطنين خاصة بـ"غلاف غزة" بأعلى سلم أولوياتنا
صواريخ - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت)، يوآف غالنت: إن إطلاق صاروخ واحد على غلاف غزة عمل يمثل تحدياً لوجودنا، وفق تعبيره.

ونقلت (القناة 13) الإسرائيلية عن غالنت قوله: إن "إطلاق الصواريخ حتى لو صاروخ واحد هو عمل يمثل تحدياً لوجودنا هنا".

وأضاف: "لن نقبل الموقف الذي يتم فيه إطلاق الصواريخ علينا، لأن أمن وسلامة المستوطنين وخاصة في غلاف غزة في أعلى سلم أولوياتنا".

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