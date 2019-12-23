شؤون فلسطينية

"الاتصالات" تدعم تجهيز طابق (ICU) للأطفال في مستشفى رام الله الحكومي

"الاتصالات" تدعم تجهيز طابق (ICU) للأطفال في مستشفى رام الله الحكومي
رام الله - دنيا الوطن
وقعت مجموعة الاتصالات الفلسطينية وجمعية اغاثة اطفال فلسطين اتفاقية لتمويل مشروع بناء وتجهيز طابق وحدة عناية مكثفة للاطفال (ICU) في مستشفى رام الله الحكومي، ووقع الاتفاقية عن المجموعة رئيسها التنفيذي عمار العكر، وعن الجمعية ستيف سوسيبي رئيسها التنفيذي، بحضور السيد هيثم خليفة نائب الرئيس التنفيذي للجمعية للشؤون المالية والادارية، وعدد من مدراء مجموعة الاتصالات.

وأكد السيد العكر على أهمية تقديم الدعم والرعاية للقطاع الصحي الفلسطيني، لا سيما ما يتعلق برعاية الاطفال، مشدداً على أن ذلك ينسجم مع رسالة المجموعة في تحقيق التنمية المستدامة والمساهمة قدر المستطاع في تطوير البنية التحتية اللازمة للنهوض بهذا القطاع، والوصول إلى أفضل الخدمات الصحية وتوطين الخدمة الطبية بما ينسجم مع سياسات القيادة والحكومة الفلسطينية، وتوفير الخدمة البديلة في مشافي الوطن بأفضل المستويات التي تقدم في الدول المتقدمة.

وأضاف العكر: أن المجموعة لا تتوانى عن دورها في تحقيق الشراكة الفعلية في خدمة أبناء شعبنا في سياق مسؤوليتها المجتمعية وتعزيز نوعية الخدمات التي تقدمها، خاصة في ظل تراجع مستويات الدعم الخارجي المقدم للحكومة الفلسطينية، والاحتياج المتزايد للخدمات الصحية والرعاية لأطفالنا، مشيداً بما يحققه الكادر الطبي الفلسطيني ووزارة الصحة من إنجازات.

وخلص العكر إلى القول إن هذا التمويل هو بمثابة هدية لكل أطفالنا، ورسالة مهمة أننا نستثمر بهم للوصول إلى أجيال سليمة ومعافاة صحياً، لأنهم يستحقون الافضل دائما، في ظل ما يتعرضون له من إنتهاكات من جانب الاحتلال الاسرائيلي الذي يعيق حركتهم بشكل دائم، وهو مصدر الخطر الحقيقي عليهم.

من جهته السيد سوسيبي، فأثنى على هذا الدعم المقدم من مجموعة الاتصالات، مشيراً إلى أنه وبموجب هذه الاتفاقية فسيكون هناك طابق (ICU) خاص للأطفال وسيقدم لهم خدمات صحية متخصصة، تتناسب مع إحتيجاتهم والرعاية الخاصة التي يجب أن يحظون بها.

ودعا سوسيبي كافة مؤسسات القطاع الخاص لأن يكون لها دور حقيقي في التنمية أسوة بمجموعة الاتصالات، لافتاً إلى أن هناك الكثير من المجالات تحتاج إلى تضافر الجهود ما بين القطاعين (الخاص والاهلي)، والقطاع الحكومي، ليس فقط على الصعيد الصحي، مستذكراً بهذا السياق دور مجموعة الاتصالات في التطوير التكنولوجي للمدارس والمؤسسات والمؤسسات الخدماتية المختلفة.

واستعرض سوسيبي أحوال الاطفال الفلسطينيين واحتياجاتهم على مختلف الاصعدة مشدداً على ضرورة أن يكون هناك تحرك بشكل أكبر لتوفير الحماية لهم

أخبار ذات صلة

&#34;بكدار&#34; توقع عقداً لتنفيذ مشروع توسعة مستشفى سلفيت الحكومي

"بكدار" توقع عقداً لتنفيذ مشروع توسعة مستشفى سلفيت الحكومي

مطالبات لوزير المالية بإقرار نظام ضريبي به تمييز إيجابي للقطاع الزراعي

مطالبات لوزير المالية بإقرار نظام ضريبي به تمييز إيجابي للقطاع الزراعي

العاهل الأردني: دفاعي عن حقوق المسلمين والمسيحيين بالقدس واجب وإرث هاشمي

العاهل الأردني: دفاعي عن حقوق المسلمين والمسيحيين بالقدس واجب وإرث هاشمي

وفد فلسطيني يشارك في فعاليات المؤتمر الدولي 11 للتسامح والسلام

وفد فلسطيني يشارك في فعاليات المؤتمر الدولي 11 للتسامح والسلام

حماس تُعلّق على عودة الدعم المالي الأمريكي للسلطة الفلسطينية

حماس تُعلّق على عودة الدعم المالي الأمريكي للسلطة الفلسطينية

غنام تطلع وفداً بلجيكياً على معاناة شعبنا

غنام تطلع وفداً بلجيكياً على معاناة شعبنا

بلدية البريج تصدر بياناً بشأن نقل &#34;سوق الخميس&#34;

بلدية البريج تصدر بياناً بشأن نقل "سوق الخميس"

إصابة سيدة وابنتها في اعتداء للمستوطنين وسط الخليل

إصابة سيدة وابنتها في اعتداء للمستوطنين وسط الخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

مطالبات لوزير المالية بإقرار نظام ضريبي به تمييز إيجابي للقطاع الزراعي

مطالبات لوزير المالية بإقرار نظام ضريبي به تمييز إيجابي للقطاع الزراعي

وفد فلسطيني يشارك في فعاليات المؤتمر الدولي 11 للتسامح والسلام

وفد فلسطيني يشارك في فعاليات المؤتمر الدولي 11 للتسامح والسلام

&#34;الاتصالات&#34; تدعم تجهيز طابق (ICU) للأطفال في مستشفى رام الله الحكومي

"الاتصالات" تدعم تجهيز طابق (ICU) للأطفال في مستشفى رام الله الحكومي

غنام تطلع وفداً بلجيكياً على معاناة شعبنا

غنام تطلع وفداً بلجيكياً على معاناة شعبنا

إصابة سيدة وابنتها في اعتداء للمستوطنين وسط الخليل

إصابة سيدة وابنتها في اعتداء للمستوطنين وسط الخليل

الصالح يبحث مع ممثل الأمم المتحدة في فلسطين سبل التعاون والعمل المشترك

الصالح يبحث مع ممثل الأمم المتحدة في فلسطين سبل التعاون والعمل المشترك

معايعة: فلسطين استقبلت نحو ثلاثة ملايين ونصف المليون سائح عام 2019

معايعة: فلسطين استقبلت نحو ثلاثة ملايين ونصف المليون سائح عام 2019

الزق: منظمات حقوق الانسان بغزة قدمت ملفات للجنائية الدولية مدعمة بالصوت والصورة

الزق: منظمات حقوق الانسان بغزة قدمت ملفات للجنائية الدولية مدعمة بالصوت والصورة

منوعات

شاهد: الظهور الأول لأنغام بالمملكة بعد تركيب الدعامة

شاهد: الظهور الأول لأنغام بالمملكة بعد تركيب الدعامة

فيفي عبده تفاجئ جمهورها بالحجاب وتؤكد تخليها عن الماكياج

فيفي عبده تفاجئ جمهورها بالحجاب وتؤكد تخليها عن الماكياج

قبلات عبير صبري وزوجها تشعل السجادة الحمراء في حفل &#34;دير جيست&#34;

قبلات عبير صبري وزوجها تشعل السجادة الحمراء في حفل "دير جيست"

شاهد: أحدث ظهور لابنة الفنانة الفنانة المعتزلة شمس البارودي

شاهد: أحدث ظهور لابنة الفنانة الفنانة المعتزلة شمس البارودي

ميريام فارس تصعد خلافها مع إليسا وتعلق: بوجهين

ميريام فارس تصعد خلافها مع إليسا وتعلق: بوجهين

فنانة لبنانية تعقد خطوبتها على طليق أمل عرفة

فنانة لبنانية تعقد خطوبتها على طليق أمل عرفة

حلا شيحة تثير ضجة بملابسها مجدداً

حلا شيحة تثير ضجة بملابسها مجدداً

أحلام تهدد موقع فني: لديكم دقائق لمسح الخبر وإلا؟

أحلام تهدد موقع فني: لديكم دقائق لمسح الخبر وإلا؟

دنيا بطمة ترد على اتهامها بفضح وابتزاز الفنانين

دنيا بطمة ترد على اتهامها بفضح وابتزاز الفنانين

الجيش البريطاني يستخدم كيم كارداشيان.. كيف؟

الجيش البريطاني يستخدم كيم كارداشيان.. كيف؟

عربي

وفاة رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح

وفاة رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح

النيابة السعودية تُصدر أحكامًا بإعدام خمسة مُتهمين بقضية قتل &#34;خاشقجي&#34;

النيابة السعودية تُصدر أحكامًا بإعدام خمسة مُتهمين بقضية قتل "خاشقجي"

تسع وفيات و293 إصابة بانفلونزا الخنازير بالأردن

تسع وفيات و293 إصابة بانفلونزا الخنازير بالأردن

مهلة جديدة لمسلحي طرابلس وسرت من الجيش الليبي

مهلة جديدة لمسلحي طرابلس وسرت من الجيش الليبي