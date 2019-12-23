شؤون فلسطينية

غنام تطلع وفداً بلجيكياً على معاناة شعبنا

غنام تطلع وفداً بلجيكياً على معاناة شعبنا
رام الله - دنيا الوطن
أطلعت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام في مكتبها اليوم الإثنين، وفدا بلجيكياً، على صورة الأوضاع الحالية في المحافظة، ومعاناة شعبنا اليومية تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت على أن حكومة الاحتلال تعمل على استهداف كل ما هو فلسطيني، ضاربة بذلك عرض الحائط كافة العهود والمواثيق والقوانين الدولية. مشددة على أن رام الله والبيرة كغيرها من محافظات الوطن تعاني من الحواجز والاستيطان الإسرائيلي الذي بات يخنقها من كل جهة، وجدار الفصل العنصري الذي يفصلها عن العاصمة القدس،

وأشارت غنام إلى ما يعانيه اسرانا البواسل واسيراتنا الماجدات داخل أقبية سجون الاحتلال، لافتةً الى معناة الأسير أحمد زهران المضرب عن الطعام منذ أكثر من 90 يوما داخل سجون الاحتلال،

وهنأت محافظة رام الله والبيرة أعضاء الوفد بالاعياد المجيدة، مشيرة الى التآخي المسيحي الإسلامي في فلسطين التي تعتبر نموذجا للتكامل بين الأديان، مبينة أن كافة الشعب الفلسطيني يحتفل بالأعياد المجيدة لأننا نفخر بأن المسيح فلسطيني.

ودعت أعضاء الوفد الضيف لنقل معناة أبناء شعبنا التي لامسوها على أرض الواقع لبلادهم، موضحة أن الشعب الفلسطيني يبني آمالاً كبيرة على تضامن شعوب العالم معه، قائلة إنه" كما رأيتم علم بلجيكا يرفرف في الحديقة الدولية التي تم تدشينها تقديرا لوقوف عدد من الدول الى جانبنا، فاننا نؤمن بأن علم فلسطين سيرفرف فوق القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين قريبا".

يشار، إلى أن الوفد يزور فلسطين بالتعاون مع دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية، وبالتنسيق مع سفارة دولة فلسطين في بلجيكا، بهدف الاطلاع على معاناة الشعب الفلسطيني، والمشاركة باحتفالات الأعياد المجيدة.

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