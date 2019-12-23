بلدية البريج تصدر بياناً بشأن نقل "سوق الخميس"





٣- بلدية البريج لن تقوم بعمل يتعارض مع رغبة السكان وستكون دوما في خدمة الجمهور على كافة الأصعدة، وعليه فإننا سنستمر بتقديم كافة الخدمات على أكمل وجه دون تمييز و سنكون الصدر الرحب لتقبل كل ملاحظاتكم.







رام الله - دنيا الوطنأصدرت بلدية البريج، مساء اليوم الاثنين، بياناً توضيحياً بشأن "سوق الخميس" العمومي، نافية الأنباء التي تحدثت عن نقله من موقعه الحالي.وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:بشأن نقل سوق الخميس العمومي تعلن بلدية البريج للجمهور الكريم بأنها تابعت باهتمام بالغ ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي و ما ضجت به هذه المواقع من لغط بشأن نقل سوق البريج العمومي (سوق الخميس) وعليه فإن البلدية تؤكد وبشكلرسمي بخصوص الاجتماع التشاوري الذي عقدته مع بعض الشخصيات والنخب بالبريج من باب استمزاج الرأي والمزاج العام بشأن إنشاء سوق بمنطقة حرم السكة الحديد وعليه فإن البلدية تؤكد على الثوابت التالية بموقفها وما هو مطروح بهذا الخصوص:١- عدم نقل سوق الخميس الشعبي من موقعه الحالي: تؤكد البلدية حرصها على بقاء السوق بموقعه الحالي وأنها تبذل جهد حثيث وكبير جدة اسبوعية من خلال طواقمها التنظيم السوق وأن ما أثير حول نقل السوق المنطقة السكة الحديد غير دقیق وأن ما تناوله الاجتماع الذي عقد بالبلدية صباح يوم السبت يتناول إنشاء سوق شعبي دائم مغلق مؤلف من 250 محلاً تجارياً شبيهاً بسوق الشجاعية الشعبي ولكن بطابع حضاري ومعماري مميز.٢- الغاية الأكيدة هي إنشاء سوق شعبي (خان) كما هو الحال بالعديد من المدن والمناطق العمرانية في أغلب دول العالم العربي والإسلامي: غاية إنشاء هذا المشروع كانت خلق فرص عمل للعديد من الشباب وإيجاد مرفق اقتصادي يجلب الاستثمار نحو البريج ويساعد على تحريك الحياة الاقتصادية الراكدة بالبريج في ظل توجه عدد كبير من سكان البريج للتسوق خارج البريج.