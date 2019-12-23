إصابة سيدة وابنتها في اعتداء للمستوطنين وسط الخليل

مستوطنون - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أصيبت سيدة وابنتها في حي "تل الرميدة" بمدينة الخليل مساء اليوم الاثنين، في اعتداء للمستوطنين.



وقالت جمعية الهلال الأحمر: إن طواقمها الطبية قدمت الاسعافات الأولية اللازمة لسيدة وابنتها، في تل الرميدة بالخليل، جراء مهاجمتهما بغاز الفلفل من قبل أحد المستوطنين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



يشار الى أن سكان حي تل الرميدة يتعرضون بصورة شبه يومية لاعتداءات المستوطنين المتطرفين الذين يقيمون في البؤرة الاستيطانية المقامة في الحي والمسماة "رمات يشاي"، وهي واحدة من بين خمس بؤر مقامة في قلب الخليل والبلدة القديمة من المدينة.



ويقع حي "تل الرميدة" غرب الحرم الإبراهيمي الشريف، ويعتبر مركز أول تجمع بشري في المدينة في العصر البرونزي القديم (3200 – 2000 ق.م.) حيث سكنها العرب الكنعانيون.