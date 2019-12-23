شؤون فلسطينية

معايعة: فلسطين استقبلت نحو ثلاثة ملايين ونصف المليون سائح عام 2019

معايعة: فلسطين استقبلت نحو ثلاثة ملايين ونصف المليون سائح عام 2019
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة، عن أن العدد النهائي للسياح الذين زاروا فلسطين حتى اليوم وصل الى 3.520.726 سائحا خلال العام 2019، بارتفاع مقداره 15.4% عن العام 2018، حيث تصدرت الجنسيات الأمريكية، والروسية، والرومانية، والبولندية، والإيطالية، كأكثر 5 جنسيات زائرة لفلسطين.

‎كما تصدرت الجنسيات البولندية، والرومانية، والأمريكية، والإيطالية، والهندية، كأكثر الجنسيات مبيتا في الفنادق الفلسطينية، حيث سجلت الفنادق الفلسطينية 2,738,622 ليلة مبيت.

جاءت أقوال الوزيرة معايعة اليوم الاثنين، عشية احتفالات عيد الميلاد المجيد بحسب التقويم الغربي، مشيرة الى ان شعار العيد لهذا العام كان "الميلاد رسالة فرح"، وبالرغم من كل الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء استمرار الاحتلال، الا أن شعبنا مصمم على الاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح الفدائي الفلسطيني الأول ليرسل رسالة سلام الى العالم أجمع.

وأوضحت معايعة أهمية النشاط الدولي المتصاعد على مستوى المؤسسات الدولية السياحية، ابتداء بتثبيت الوجود الفلسطيني في كافة المحافل والمعارض السياحية الدولية، وتطوير العلاقة والشراكة مع المؤسسات الدولية السياحية، هذه العلاقات التي عملت على فتح آفاق جديدة أمام القطاع السياحي الفلسطيني، وإحداث شراكات مع القطاعات السياحية الأخرى حول العالم لاجتذاب وفود سياحية جديدة لفلسطين، ولتعريف دول العالم بصورة ما تقوم به وزارة السياحة والآثار من فعاليات ومشاريع وبرامج وأنشطة تعمل على تطوير قطاع السياحة ورفع مستوى الاداء وتعظيم للإيرادات، ليكون هذا القطاع الحيوي أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

وفي الإطار العملي، أكدت معايعة عمل وزارة السياحة والآثار على إعادة ترميم العديد من المواقع الأثرية لتكون مزارا سياحيا للوفود السياحية القادمة لزيارة فلسطين، بالإضافة إلى افتتاح العديد من مراكز الاستعلامات السياحية لتزويد الزائرين بكامل المعلومات حول تاريخ هذه المواقع وللحفاظ على الموروث الثقافي والأثري.

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