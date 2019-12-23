إسرائيل تسمح لـ193 من مسيحيي غزة التوجه لأراضي 48 والضفة الغربية

مسيحيون في قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت مديرية الارتباط والتنسيق الإسرائيلية في معبر بيت حانون/إيرز اليوم الإثنين، 193 تصريحاً لمسيحيين من غزة، تمكنهم من الدخول إلى أراضي عام 48، وللضفة الغربية، للمشاركة في احتفالات عيد الميلاد المجيد.



وأعلنت الكنيسة الأرثوذكسية في غزة عن استيائها لعدم استجابة سلطات الاحتلال، لطلب 900 مسيحي، للخروج من القطاع للمشاركة في الاحتفالات المقامة في أراضي عام 48.



ووفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن منسق الحكومة، جنرال كميل أبو ركن، قد أصدر تعليماته بالسماح بدخول المسيحيين إلى أراضي عام 48، والضفة الغربية، وفقا للترتيبات الأمنية المتبعة.