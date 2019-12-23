شؤون فلسطينية

الزق: منظمات حقوق الانسان بغزة قدمت ملفات للجنائية الدولية مدعمة بالصوت والصورة

الزق: منظمات حقوق الانسان بغزة قدمت ملفات للجنائية الدولية مدعمة بالصوت والصورة
محمود الزق
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر أمين سر هيئة العمل الوطني في قطاع غزة، محمود الزق، أن الاحتلال بحد ذاته جريمة كبرى يجب ان تُحاسب عليه اسرائيل في محكمة الجنايات الدولية قبل محاكمة قادتها لارتكابهم جرائم حرب في الضفة وقطاع غزة.

وأضاف الزق، أن إسرائيل دولة تحتل دولة اخرى وتقتل شعبا وعليه يجب انهاء الاحتلال كجريمة بكل ادواتها.

وأشار إلى ان الملفات التي قدمتها منظمات حقوق الانسان في قطاع غزة للجنائية الدولية مدعمة بالصوت والصورة.

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