هيئة الأسرى: مخابرات الاحتلال حاولت مساومة الأسير أحمد زهران

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رام الله - دنيا الوطن

تعقد جلسة في محكمة عوفر، اليوم الإثنين؛ للنظر في الاستئناف المقدم؛ احتجاجا على تثبيت الاعتقال الاداري للاسير احمد زهران المضرب عن الطعام لليوم الثاني والتسعين على التوالي.



وأفاد المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، بأن مخابرات الاحتلال حاولت مساومة الاسير احمد زهران امس في محاولة للضغط عليه لانهاء إضرابه إلا أنه رفض التجاوب بانتظار قرار المحكمة هذا اليوم.



وأشار عبد ربه الى ان الاوضاع في سجون الاحتلال تتجه نحو التوتر والتصعيد وفق المعطيات الحالية وانتهاكات مصلحة سجون الاحتلال بحق الاسرى واستهدافهم باقتحام الاقسام وتخريب المحتويات وعمليات نقل الاسرى، اضافة الى سياسة الاهمال الطبي في ظل ازدياد اعدادهم واكتشاف حالات جديدة من مرض السرطان في صفوفهم.