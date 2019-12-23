رئيس سلطة الطاقة: الحكومة بصدد توقيع اتفاقية إستيراد الغاز من الأردن

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم: إن شركة الكهرباء الإسرائيلية مستمرة في سياسة قطع التيار الكهربائي بالضفة وفق خطة ممنهجة بدعم من حكومة نتنياهو.



وأشار ملحم إلى أن رئيس الوزراء محمد اشتية بحث مقترحا لحل أزمة الديون البالغة 670 مليون شيكل من خلال قرض تمنحه البنوك لشركة كهرباء القدس؛ لتسديد الديون المستحقة عليها لشركة كهرباء الاحتلال ما يساهم في توفير الفوائد المالية.



وأضاف ملحم أن الحكومة بصدد توقيع اتفاقية لاستيراد الغاز من الأردن بعد الإنتهاء من التوافق على الاجراءات التعاقدية الخاصة

بالاتفاقية والتي سيجري توقيعها خلال الاسبوع القادم.