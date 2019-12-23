الصالحي: القوى والمؤسسات الفلسطينية تواصل عملها بملف محكمة الجنايات الدولية

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بسام الصالحي: إن اللجنة المُشكّلة من كافة القوى والمؤسسات الفلسطينية؛ لمتابعة ملف محكمة الجنايات الدولية تواصل عملها للتحقيق في كافة المتطلبات اللازمة من أدلة وشكاوى لتعزيز الرواية الفلسطينية.



وأوضح الصالحي في حديث لاذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم الاثنين، ان اسرائيل ستستخدم كافة الوسائل لمنع استكمال التحقيق سواء بمنع دخول المحققين الى الأراضي الفلسطينية او تعطيل القرار بدعم من الادارة الاميركية، مشيرا الى ان فلسطين انتزعت الصفة القانونية كدولة معترف بها في الامم المتحدة كعضو مراقب الامر الذي ينسف توقعات اسرائيل وواشنطن بتعطيل التحقيق.



واكد الصالحي جهوزية الفلسطينيين التامة لتقديم كافة الادلة الموثقة بالصوت والصورة للجنائية الدولية حتى لو منع الاحتلال دخول المحقيقين من خلال لقائهم في الدول المجاورة.