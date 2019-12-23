خريشة: سيتم نشر القوائم السوداء للشركات العاملة بالمستوطنات في أي لحظة

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رام الله - دنيا الوطن

توقع ممثل فلسطين الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات المتخصصة في جنيف، إبرهيم خريشة، أن يتم نشر القائمة السوداء باسماء الشركات العاملة في المستوطنات الاسرائيلية في اي لحظة.



وقال خريشة، في تصريحات صحفية: إن الأمر الآن متعلق بالمفوض السامي التي ما تزال مترددة في طرح هذه القائمة بسبب الضغوط عليها داعيا الى نشر القائمة السوداء لاسيما وان الدورة الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، تعقد في شهر آذار/ مارس المقبل وعلى المفوض السامي نشر قائمة الشركات العاملة في المستوطنا ت قبل ذلك التاريخ.



وفيما يخص قرار الجنائية الدولية، الشروع بتحقيق في جرائم الاحتلال توقع خريشة أن تبدا المحكمة عملها بعد انتهاء فترة ال120 يوما من الفحص مع الدائرة الابتدائية حول الولاية الجغرافية على فلسطين.



وحول رفض اسرائيل قرار المحكمة اوضح خريشة ان اي اتهام لمسؤولين او جنود اسرائيليين يجعل من هؤلاء مطلوبين لدى المحكمة ويمكن ملاحقتهم بعدة اشكال خارج اسرائيل كما حصل في العديد من الحالات المشابهة.