شؤون فلسطينية

المالكي: الرئيس عباس منح كامل الصلاحيات لإستكمال ملفات المحكمة الجنائية الدولية

المالكي: الرئيس عباس منح كامل الصلاحيات لإستكمال ملفات المحكمة الجنائية الدولية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي: إن الرئيس محمود عباس، منح كامل الصلاحيات من أجل التحضير للعمل القانوني فيما يتعلق باستكمال ملفات المحكمة الجنائية الدولية، وتشكيل الفرق في كافة التخصصات والتشبيك مع الشركاء من مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الانسان ونقابة المحامين اضافة إلى فريق المحامين الدوليين للاعداد المحكم للفترة المقبلة.

وأوضح المالكي في حديث لاذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الإثنين، أن العمل القانوني تضاعف اربع مرات ما يتطلب تضافر الجهود لانجاح المهمة، مشيراً إلى انه سيتم دراسة كل الخيارات والاحتمالات للتحضير لاي خطوة استباقية ممكن ان تتم من طرف اسرائيل تجاه المحكمة الجنائية الدولية.

وفيما يتعلق بحالة التخبط في الجانب الاسرائيلي، أكد المالكي ان ردود الفعل تعكس المخاوف الكبيرة لديهم وهو ما يثبت بأن الاجراء الذي تم القيام به بالتوجه نحو الجنايات الدولية كان صحيحا، وكذلك الانضمام الى معاهدة روما، وانتظارنا كل هذا الوقت حتى نضجت الامور في المحكمة ووصلت الى الاستنتاج الاخير الذي يعد في غاية الاهمية، وهو ما يتطلب العمل بكل دقة وهدوء والتحضير للخطوة القادمة وهي الانتظار لمدة مئة وعشرين يوما كما تمت الاشارة الى ذلك من قبل الدائرة التمهيدية".

وحذر المالكي من محاولات اسرائيل في الضغط على القضاة في الدائرة التمهيدية للخروج برؤية مختلفة تماما عن تلك التي وصلت اليها المدعية العامة وفريقها للتملص من مسؤوليتها امام المحكمة.

واكد المالكي ان العمل جار بكل مسؤولية وسيتم التواصل مع المحامين الدوليين للتحضير لكل خطوة استباقية يمكن ان تقدم عليها اسرائيل في هذا الاطار، مشيرا الى انه سيتم التواصل مع قضاة الدائرة التمهيدية من اجل توضيح المواقف وكذلك التحضير لملفات جديدة لمواطنين تعرضوا لاي اجراء او جريمة من الاحتلال خلال السنوات الماضية.

وقال المالكي ان من ضمن التحضيرات ايضا الاعداد لتقديم المرافعة الفلسطينية امام الدائرة التمهيدية، مضيفا انه من المتوقع تقديم مرافعة من قبل اسرائيل ودول اخرى بالنيابة عنها، من اجل التاثير على القضاة والتحرك ضمن الدول التي ينتمي اليها هؤلاء القضاة لممارسة الضغوط عليهم، وهو ما سيحتم علينا التعامل بشكل مسؤول ومهني لمتابعة التطورات وتحديد الخطوات بناء على ذلك.

ولفت المالكي الى انه في حال قررت اسرائيل عدم التعاون فهذا منوط بالمحكمة الجنائية الدولية وكيفية اتخاذ القرار من المدعية العامة، مشيرا الى ان عدم التعاون مع الجانب الاسرائيلي سينعكس سلبا عليهم.

وفيما يتعلق، بنشر قائمة اسماء الشركات العاملة في المستوطنات، اشار المالكي الى ان ذلك سيستغرق وقتا لتعدد الاجراءات، موضحا بأن المفوضة السامية لحقوق الانسان المكلفة بمتابعة الكشف عن الاسماء قد بدأت عملها بالفعل في اولى الاجراءات وهي معرفة الشركات والتاكد من حقيقة عملها بالمستوطنات ثم ابلاغها بعدم قانونية عملها بالمستوطنات غير الشرعية المخالفة للقانون الدولي، ثم تلقي الرد من هذه المؤسسات على مراسلة المجلس لها.

واضاف المالكي ان البدء بأولى الخطوات ضروري للوصول الى المرحلة النهائية وهي الكشف عن الأسماء في ظل ضغوطات أمريكية تمارسها ادارة ترامب على المفوضة السامية لحقوق الانسان، مشيراً انه طلب لقاءً مع المفوضة السامية لمتابعة الاجراءات وتحديد فترة تقريبية لموعد انجاز القائمة.

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