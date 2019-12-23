محيسن: الفصائل الفلسطينية أكدت على أهمية اتخاذ خطوات عملية لمحاكمة الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن: إن تقديم الملفات لمحكمة الجنائيات الدولية لإدانة الاحتلال حول جرائمه بحق شعبنا هو انجاز للشعب الفلسطيني ولقيادته خاصة بعد انضمام فلسطين كعضو مراقب في الامم المتحدة وانضمامها

لاكثر من مئة مؤسسة دولية من ضمنها محكمة الجنايات رغم المعارضة الاميركية الداعمة لحكومة الاحتلال.



وأشار محيسن في حديث إذاعي، اليوم الإثنين، الى ان اجتماع القوى والفصائل الوطنية والاسلامية الذي عقد امس اكد على اهمية اتخاذ خطوات جديدة وعملية لبدء محاكمة الاحتلال بعد قرار محكمة الجنايات الاخير بفتح تحقيق ضد جرائم الاحتلال منوها الى انه سيتم تقديم ملفات حول جرائم الاحتلال لمحكمة الجنايات سواء كانت فردية أم جماعية أو تتعلق

بالاسرى والاستيطان أو هدم المنازل وغيرها من جرائم الاحتلال.



وأشار في هذا الصدد الى انه سيتم استقبال ملفات الاعتداءات الفردية من قبل وزارة الخارجية عن طريق لجنة مختصة بذلك ليتم رفعها بعد ذلك لمحكمة الجنايات.



وفي موضوع آخر، بشان التحضيرات ليوم الانطلاقة والفعاليات الخاصة بها في مختلف محافظات الوطن، قال محيسن: إن التحضير جار لهذا اليوم الوطني الفلسطيني لانطلاق الثورة المعاصرة والتي تضم جميع ابناء الوطن في الداخل او الخارج

مضيفا أن أقاليم فتح والتعبئة والتنظيم مستمرة في العمل من اجل وضع البرامج المنظمة لاقامة هذه الفعاليات.



وذكر أنه سيتم اضاءة شعلة يوم الانطلاقة في الاول من كانون الثاني/ يناير بحضور الرئيس محمود عباس حيث سيكون هذا اليوم الفلسطيني الوطني تحت عنوان "تجديد العهد والقسم للشهداء والاسرى والجرحى واستمرار النضال حتى دحر الاحتلال".