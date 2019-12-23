ملحم والصالح يؤكدان ضرورة التعاون بين الطرفين لتصويب أوضاع الكهرباء بالهيئات المحلية

رام الله - دنيا الوطنأكد م. ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ، و م. مجدي الصالح وزير الحكم المحلي خلال اجتماعهما اليوم في مقر سلطة الطاقة على ضرورة التعاون بين الطرفين لتصويب أوضاع الكهرباء في الهيئات المحلية الغير منضمة لشركات التوزيع.واتفق ملحم والصالح على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الطرفين بالإضافة إلى الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء لبحث المشاكل التي تعاني منها هذه الهيئات ووضع خطة لعلاجها.وتتمثل هذه المشاكل بإلزام الهيئات المحلية بتركيب عدادات مسبقة الدفع لتمكينها بتسديد التزامتها من الكهرباء، وتحويل نقاط الربط مع الشركة القطرية من الضغط المنخفض إلى الضغط المتوسط الذي يترتب عليه خدمة أفضل وتعرفة أقل.وأفاد ملحم ان تعثر اتفاقية شراء الطاقة مع الجانب الإسرائيلي يمنع تشغيل محطات التحويل التي بنتها سلطة الطاقة يأتي لعدة أسبابأهمها: التعرفة العالية، وإشكالية مناطق ج، بالإضافة الى المعايير المجحفة التي تصر حكومة الاحتلال على فرضها على المواطن الفلسطيني.وأكد الصالح على أهمية التعاون بين الحكم المحلي والطاقة بخصوص مشاكل الكهرباء التي تتعلق بالهيئات المحلية كالعبث بنقاط الربط والسرقات ومشاريع الطاقة المتجددة، وغيرها.وحضر الاجتماع م. رائد البرغوثي مدير عام الحكم المحلي لمحافظة رام الله والبيرة، و م. نشأت أبو بكر مدير عام شركة النقل، و م. معن راشد مدير عام المشاريع، و م. عبر الهادي بركات مدير عام وحدة مراقبة المشاريع ، و م. أيمن إسماعيل مدير عام مركز أبحاث الطاقة.