توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعة العربية الأمريكية الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي "بيكا"





رام الله - دنيا الوطنوقعت الجامعة العربية الامريكية والوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي (بيكا)، اتفاقية تعاون تخدم المصالح المشتركة، وتساهم في تنمية الكوادر الفلسطينية والاستفادة من الخبرات التعليمية الموجودة لدى الجامعة في مهمات الوكالة التنموية، التي تندرج ضمن إطار البرامج التعليمية، بما فيها تبادل الخبرات النوعية والتخصصية.ووقع على الاتفاقية رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور علي زيدان ابو زهري ومدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي السيد عماد الزهيري، بحضور المستشار الاكاديمي الرئيس المؤسس للجامعة الاستاذ الدكتور وليد ديب، ونائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية الدكتورة دلال عريقات، وطاقم من الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي "بيكا".وخلال مراسم التوقيع، قال السيد الزهيري:"انه سيتم العمل على تنفيذ عدد من البرامج التنموية بين الوكالة والمؤسسات التعليمية الفلسطينية في عدد من الدول الإفريقية العام المقبل، الأمر الذي يعزز مشاركة كوادر الجامعة العربية الأمريكية المميزة في العديد من المجالات لإبراز الهوية الفلسطينية على الساحة الدوليّة، وأكد أهمية تعزيز التعاون في المجالات التنموية بما يمكن من تحقيق أهداف الإنمائية الدولية 2030 والأهداف الوطنية ذات الصلة، وخاصةً البرامج المشتركة التي تعود بالمنفعة على دول في القارة الإفريقية واللاتينية وغيرها.ومن جانبه، اعتبر الاستاذ الدكتور أبو زهري أن هذه الاتفاقية تندرج في اطار فلسفة الجامعة التي تقوم على بناء الشراكات وتعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية وهي ترجمة عمليّة لبناء أساس يساهم في مشاركة كوادر الجامعة الاكاديمية لنقل المعرفة والخبرات الموجودة لديهم، للدول الأخرى بشكل يؤكد وجود كفاءات فلسطينية يجب أن نعتز بها، اضافة الى ايجاد افكار نسعى من خلال لتعزيز مهارات الطلبة وتبادل المعرفة والعلوم والسعي للتطبيق العملي..وأكد جاهزية الجامعة العربية الامريكية في التعاون مع المشاريع والمبادرات التي سيتم تنفيذها العام المقبل مع الوكالة، لما لها من أهمية في دعم أهداف الجامعة واوضح ان الجامعة حريصة على بناء شراكات تعود بالفائدة على الجامعة وتنقل خبرات كوادرها التعليمية للمجتمع وفتح افاق تعاون وتبادل للخبرات التعليمية مع عدد من الجامعات والمراكز التعليمية في الدول العربية.