الأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات لمدان بتهمة الحرق

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

دانت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي أمجد عرفات وعضوية القاضي قاسم ذياب والقاضي بسام زيد ، واستنادا الى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة أصولا، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل نيابة نابلس الأستاذ عنان أبو شنب بحق المتهم ( ر،ع،ع) بتهمة الحرق خلافا لأحكام المادة 368/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة سبعة سنوات.