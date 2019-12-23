شؤون فلسطينية

الأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات لمدان بتهمة الحرق

الأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات لمدان بتهمة الحرق
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
دانت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي أمجد عرفات وعضوية القاضي قاسم ذياب والقاضي بسام زيد ، واستنادا الى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة أصولا، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل نيابة نابلس الأستاذ عنان أبو شنب بحق المتهم ( ر،ع،ع)  بتهمة الحرق خلافا لأحكام المادة 368/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة سبعة سنوات.

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