شؤون فلسطينية

جبر يدعو إلى برنامج تكاملي لتعزيز صمود أهل القدس وتلبية احتياجاتهم

جبر يدعو إلى برنامج تكاملي لتعزيز صمود أهل القدس وتلبية احتياجاتهم
رام الله - دنيا الوطن
نقل الفريق الحاج اسماعيل جبر مستشار الرئيس لشؤون المحافظات تحيات السيد الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية الى ابناء شعبنا في العاصمة المحتلة وذلك لدى زيارته مقر محافظة القدس في بلدة الرام ولقائه بمحافظ العاصمة عدنان غيث وحضور قائد المنطقة العميد حمزة جياب وقادة الاجهزة الامنية وامين سر اقليم فتح في القدس شادي المطور وطاقم المحافظة مؤكدا على الاهتمام الذي توليه القيادة للمدينة المقدسة واهلها المرابطين وان القدس في سلم الاولويات .

ودعا جبر الى برنامج عمل تكاملي بين ما بين كافة المؤسسات الرسمية والشعبية في العاصمة المحتلة لاجل تعزيز صمود المقدسيين وتلبية احتياجاتهم اليومية ومواجهة التحديات التي تفرضها سلطات الاحتلال الاسرائيلي والتصدي لسياسة التهويد المستعرة في المدينة المقدسة مؤكدا على اهمية تعزيز السلم الاهلي لافتا الى ضرورة تعزيز عمل الاجهزة الامنية بالتسيق مع كافة القوى الوطنية وعلى رأسها حركة فتح لبسط الامن والامان للمواطن .

واشار الى معركة الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة مؤكدا ان لا انتخابات من دون القدس ومن دون غزة والوطن وحدة واحدة وان القيادة لن تسمح لكائن من كان الاستفراد بالمواطن المقدسي وعلى سلطات الاحتلال العودة الى روح الاتفاقيات التي تسمح للمقدسيين بالادلاء بصوتهم في الانتخابات الفلسطينية المقبلة.

بدوره قدم المحافظ غيث شرحاً عن واقع محافظة القدس، وما يعانيه المقدسيين من اعتداءات الاحتلال والاستيطان مستعرضا الاستراتيجية التهويدية للسيطرة على المدينة المقدسة ومحاولات سلخها عن جذورها العربية الاسلامية المسيحية لافتا الى صمود وثبات ابناء شعبنا في القدس بالرغم من كل ممارسات وسياسات سلطات الاحتلال الاسرائيلي والتي ما هي الا جزءا من سياسة العقاب الجماعي والتطهير العرقي التي تمارسها  بحق ابناء العاصمة المحتلة والتي تتعارض والقوانين والاعراف والشرائع الدولية والسماوية منوها الى ان المقدسيين برهنوا اكثر من مرة على تمسكهم بفلسطينيتهم واستعدادهم لدفع الغالي والنفيس للحفاظ على وجودهم في المدينة المقدسة وتحديهم لاجراءات الاحتلال التعسفية مشددا على ضرورة إيجاد آليات عملية لتعزيز الصمود الفلسطيني في القدس، وتحسين الظروف الحياتية للمقدسيين، وحماية حقوقهم وتعزيز هويتهم مكررا ما يقوله السيد الرئيس ابو مازن دوما :" لا دولة فلسطينية بدون القدس ولا سلام بدون القدس ولا أمن ولا استقرار لأحد بدونها، القدس رمز وجودنا وهي أهم ما يوحّدنا مع الأمتين العربية والإسلامية، لذلك رفضنا كل المقترحات والحلول السياسية التي لا تعيد لنا القدس عاصمة لدولتنا".

وشدد غيث على أن القدس هي روح الشعب الفلسطيني، ولذلك يتوجب علينا جميعا حمايتها بالسبل كافة لافتا إلى فشل الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد المدينة المقدسة وفرض سياسة الأمر الواقع لتغيير معالم المدينة حتى اللحظة وذلك نتاج صمود المقدسيين وتمسكهم بجذورهم الفلسطينية موضحا على أن أفضل رصيد لمدينة القدس هو صمود أبنائها وتمكين مؤسساتهم الوطنية من الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية لأهلها، الذين يحملون لواء الدفاع عن مدينتهم وهويتها وتاريخها وأماكنها المقدسة الاسلامية والمسيحية.

أخبار ذات صلة

المالكي: الرئيس عباس منح كامل الصلاحيات لإستكمال ملفات المحكمة الجنائية الدولية

المالكي: الرئيس عباس منح كامل الصلاحيات لإستكمال ملفات المحكمة الجنائية الدولية

محيسن: الفصائل الفلسطينية أكدت على أهمية اتخاذ خطوات عملية لمحاكمة الاحتلال

محيسن: الفصائل الفلسطينية أكدت على أهمية اتخاذ خطوات عملية لمحاكمة الاحتلال

ملحم والصالح يؤكدان ضرورة التعاون بين الطرفين لتصويب أوضاع الكهرباء بالهيئات المحلية

ملحم والصالح يؤكدان ضرورة التعاون بين الطرفين لتصويب أوضاع الكهرباء بالهيئات المحلية

توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعة العربية الأمريكية الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي &#34;بيكا&#34;

توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعة العربية الأمريكية الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي "بيكا"

الأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات لمدان بتهمة الحرق

الأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات لمدان بتهمة الحرق

الخضري: العام 2019 الأسوأ اقتصاديا على غزة وتأثيرات الحصار طالت كل مناحي الحياة

الخضري: العام 2019 الأسوأ اقتصاديا على غزة وتأثيرات الحصار طالت كل مناحي الحياة

الخارجية والمغتربين تصدر بياناً بشأن وضع الطلاب الفلسطينيين في الهند

الخارجية والمغتربين تصدر بياناً بشأن وضع الطلاب الفلسطينيين في الهند

شركة &#34;كهرباء إسرائيل&#34; تتراجع عن قطع التيار الكهربائي ليوم غد الثلاثاء

شركة "كهرباء إسرائيل" تتراجع عن قطع التيار الكهربائي ليوم غد الثلاثاء

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

محيسن: الفصائل الفلسطينية أكدت على أهمية اتخاذ خطوات عملية لمحاكمة الاحتلال

محيسن: الفصائل الفلسطينية أكدت على أهمية اتخاذ خطوات عملية لمحاكمة الاحتلال

ملحم والصالح يؤكدان ضرورة التعاون بين الطرفين لتصويب أوضاع الكهرباء بالهيئات المحلية

ملحم والصالح يؤكدان ضرورة التعاون بين الطرفين لتصويب أوضاع الكهرباء بالهيئات المحلية

توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعة العربية الأمريكية الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي &#34;بيكا&#34;

توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعة العربية الأمريكية الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي "بيكا"

الأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات لمدان بتهمة الحرق

الأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات لمدان بتهمة الحرق

جبر يدعو إلى برنامج تكاملي لتعزيز صمود أهل القدس وتلبية احتياجاتهم

جبر يدعو إلى برنامج تكاملي لتعزيز صمود أهل القدس وتلبية احتياجاتهم

الخضري: العام 2019 الأسوأ اقتصاديا على غزة وتأثيرات الحصار طالت كل مناحي الحياة

الخضري: العام 2019 الأسوأ اقتصاديا على غزة وتأثيرات الحصار طالت كل مناحي الحياة

مهداوي: مشروع &#34; مكنّي&#34; يسعى لخلق فرص عمل لـ 120 شابة

مهداوي: مشروع " مكنّي" يسعى لخلق فرص عمل لـ 120 شابة

محكمة الاحتلال تؤجل البتّ في استئناف الأسير المضرب زهران

محكمة الاحتلال تؤجل البتّ في استئناف الأسير المضرب زهران

منوعات

شاهد: الظهور الأول لأنغام بالمملكة بعد تركيب الدعامة

شاهد: الظهور الأول لأنغام بالمملكة بعد تركيب الدعامة

فيفي عبده تفاجئ جمهورها بالحجاب وتؤكد تخليها عن الماكياج

فيفي عبده تفاجئ جمهورها بالحجاب وتؤكد تخليها عن الماكياج

قبلات عبير صبري وزوجها تشعل السجادة الحمراء في حفل &#34;دير جيست&#34;

قبلات عبير صبري وزوجها تشعل السجادة الحمراء في حفل "دير جيست"

شاهد: أحدث ظهور لابنة الفنانة الفنانة المعتزلة شمس البارودي

شاهد: أحدث ظهور لابنة الفنانة الفنانة المعتزلة شمس البارودي

ميريام فارس تصعد خلافها مع إليسا وتعلق: بوجهين

ميريام فارس تصعد خلافها مع إليسا وتعلق: بوجهين

فنانة لبنانية تعقد خطوبتها على طليق أمل عرفة

فنانة لبنانية تعقد خطوبتها على طليق أمل عرفة

حلا شيحة تثير ضجة بملابسها مجدداً

حلا شيحة تثير ضجة بملابسها مجدداً

أحلام تهدد موقع فني: لديكم دقائق لمسح الخبر وإلا؟

أحلام تهدد موقع فني: لديكم دقائق لمسح الخبر وإلا؟

دنيا بطمة ترد على اتهامها بفضح وابتزاز الفنانين

دنيا بطمة ترد على اتهامها بفضح وابتزاز الفنانين

الجيش البريطاني يستخدم كيم كارداشيان.. كيف؟

الجيش البريطاني يستخدم كيم كارداشيان.. كيف؟

عربي

تسع وفيات و293 إصابة بانفلونزا الخنازير بالأردن

تسع وفيات و293 إصابة بانفلونزا الخنازير بالأردن

مهلة جديدة لمسلحي طرابلس وسرت من الجيش الليبي

مهلة جديدة لمسلحي طرابلس وسرت من الجيش الليبي

الحوثيون يُعلنون رسمياً عن أول تعاون عسكري مع إيران

الحوثيون يُعلنون رسمياً عن أول تعاون عسكري مع إيران

السعودية تُقرر وقف مئآت المشاريع

السعودية تُقرر وقف مئآت المشاريع