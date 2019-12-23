الخارجية والمغتربين تصدر بياناً بشأن وضع الطلاب الفلسطينيين في الهند

وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه تم التواصل مع جميع الطلاب، وجرى تأمينهم في أماكن آمنة، كما جرى التواصل مع الجهات الرسمية في الهند لضمان سلامتهم.





رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أن دائرة الرعاية القنصلية في الوزراة ومن خلال سفارة دولة فلسطين لدى الهند، وبجهود كبيرة يبذلها السفير عدنان أبو الهيجاء، تتابع أوضاع الطلبة الفلسطينيين في الجامعات، التي تقع في دائرة الأحداث في الهند.