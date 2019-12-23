شركة "كهرباء إسرائيل" تتراجع عن قطع التيار الكهربائي ليوم غد الثلاثاء





وتابعت: "نعتذر عن أي تشويش أو إزعاج بسبب قرارات شركة الكهرباء الإسرائيلية، راجين من مشتركينا الأعزاء تفهم الظرف الخارج عن إرادتنا".





رام الله - دنيا الوطنأبلغت شركة "كهرباء إسرائيل" شركة كهرباء محافظة القدس اليوم، عن إلغائها القَطع الذي كان مقرراً ليوم غد الثلاثاء عن مناطق شمال غرب رام الله وأجزاء من مدينة أريحا، وذلك بسبب الأحوال الجوية القادمة.وأوضحت شركة كهرباء القدس في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنها ستقوم بإطلاع المشتركين أولاً بأول حول كافة المستجدات حال قامت كهرباء إسرائيل بنشر أي جديد حول قطع الكهرباء عن مناطق الامتياز.