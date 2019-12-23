شؤون فلسطينية

مهداوي: مشروع " مكنّي" يسعى لخلق فرص عمل لـ 120 شابة

مهداوي: مشروع " مكنّي" يسعى لخلق فرص عمل لـ 120 شابة
رام الله - دنيا الوطن
بحث مدير عام التشغيل في وزارة العمل رامي مهداوي مع المدير التنفيذي لمؤسسة "شركاء في التنمية المستدامة" جواد أبو عون، اليوم، ما تم انجازه في المرحلة الأولى من مشروع "مكني"، والذي يهدف إلى تمكين 120 شابة من خلال تطوير المهارات اللازمة للعمل في مجالات التسويق والتسويق الإلكتروني، وكذلك أبرز خطوات المشروع في المرحلة القادمة.

جاء ذلك بحضور، عدد من موظفي مؤسسة "شركاء في التنمية المستدامة"، ومدراء التشغيل في المديريات، وممثلين عن الغرف التجارية، وذلك في مقر الوزارة.

وقال مهداوي أن مشروع "مكني" يسعى لتمكين الشابات الخريجات وتأهيلهن، وتوفير فرص العمل للباحثات من الخريجات عن عمل من مختلف التخصصات، إضافة إلى إكسابهن المهارات المعرفية العملية التي تساعدهن في الحصول على فرص العمل، بما يسهم في تقليص معدلات البطالة.

وأشار مهداوي أن المشروع جزء من هدف وزارة العمل التنموي، وتوفير فرص عمل لـ 120 شابة، مؤكدا أن هناك احتياج واضح لدى النساء في التسويق والترويج لمنتجاتهن، ومشروع "مكني" يساعدهن في حل هذه الإشكالية.

من جهته، قال أبو عون أنه يتم العمل من أجل استمرارية المشروع لتوفير فرص عمل للنساء الفلسطينيات في سوق العمل المحلية والخارجية، وكذلك خلق فرص عمل جديدة للنساء من خلال استخدام التكنولوجيا، سيما أن هناك 65% من الخريجات يعانين من البطالة.

بدوره، استعرض مدير مشروع "مكني" كميل خالدي ما تم انجازة في المرحلة الأولى من المشروع، والتي تشمل التدريبات العملية للفئة المستهدفة، وذلك بمواضيع مختلفة بناء على احتياجات الشابات لتحسين فرصهن في سوق العمل.

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