"العمل" تستنكر الارتفاع المتزايد بالحوادث القاتلة بصفوف العمال بأراضي عام 48

جدير بالذكر، أن العامل خلف طلال محمد هوارين من الخليل، لقي مصرعه يوم الخميس الموافق 19/12/2019 ، نتيجة تعرضه لحادث عمل، جراء سقوط عامود حديد عليه، أثناء عمله في ورشة بناء داخل أراضي عام 48.



بينما لقي عاملان فلسطينيان مصرعهما، يوم الأحد الموافق 22/12/2019، جراء حادث طرق في مدينة "رمات غان" داخل أراضي عام 48، وهما العامل سامي ياسين 43 عاما من عصيرة الشمالية قضاء نابلس، والعامل يونس الخراز 20 عاما من طوباس.



وأهابت الوزارة بالمؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية ومنها منظمة العمل الدولية في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بإجبار أصحاب العمل الإسرائيليين بتوفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، وبشكل خاص في قطاع الإنشاءات.وأكدت أنها ستقوم بزيادة التوعية والإرشاد للعمال داخل الخط الأخضر في كافة المحافظات، من خلال الوسائل التوعوية، وأهمها اللقاءات الجماعية للعمال.