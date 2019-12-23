مركز حقوقي: حياة الموقوفين بمراكز التوقيف والسجون مسؤولية مصلحة السجون ووزارة الداخلية

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رام الله - دنيا الوطن

توفي مساء يوم أمس الأحد الموافق 22 ديسمبر 2019، السجين (م.خ)، 55 عاماً، من سكان مدينة رام الله، في مجمع فلسطين الطبي برام الله، بعد نقله إليه منذ نحو اسبوعين، إثر تعرضه لوعكة صحية. وأعلن المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن المتوفى موقوف منذ العام 2012، ومحكوم بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة تهريب الاراضي للاحتلال. وأضاف بأن الشرطة والنيابة فتحتا تحقيقا للوقوف على ملابسات الوفاة.



ووفق تحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان فان (م.خ) كان يعاني من ارتفاع في ضغط الدم وكان ينقل بين فترة وأخرى إلى مركز الخدمات الطبية للعلاج، أثناء مكوثه في مركز بيتونيا للتأهيل والإصلاح. وأعلنت الشرطة الفلسطينية، عقب الوفاة، في تصريح عبر موقعها الإلكتروني بأنه سيتم عرض المتوفى على الطب الشرعي، واستكمال الإجراءات القانونية للوقوف وراء الأسباب الحقيقية للوفاة.



ويرتفع بذلك عدد الوفيات في سجون ومراكز التوقيف الفلسطينية خلال العام 2019، إلى خمسة موقوفين. ففي الضفة الغربية توفي ثلاثة موقوفين، الأول في ظروف يشتبه فيها بتعرضه للتعذيب، والثاني نتيجة إصابته بأزمة قلبية، والأخير توفي إثر تدهور وضعه الصحي، بينما توفي سجينان في قطاع غزة، أحدهما نتيجة إصابته بأزمة قلبية، والثاني نتيجة صعقة كهربائية.



في ضوء ذلك، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان،



يطالب بنشر نتائج التحقيقات في وفاة السجين (م.خ) على الملأ، يؤكد أن حياة الموقوفين في مراكز التوقيف والسجون مسؤولية مصلحة السجون ووزارة الداخلية، وفق قانون رقم (6) لسنة 1998 بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل على ذلك، حيث تنص المادة (7) منه على “يعتبر النزلاء في أي مركز من المراكز تحت الحفظ القانوني في عهدة مدير المركز..”.يشدد على مسؤولية اصحاب الواجب بالرقابة على قانونية وظروف التوقيف مثل أعضاء النيابة العامة والقضاة، وفق ما نصت عليه المادة (70) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، والتي تعطي الحق للنيابة العامة والقضاة بالمتابعة والتفتيش على ظروف التوقيف والتأكيد من سلامتها وقانونيتها