"التنمية" بغزة تكشف تفاصيل صرف المنحة القطرية لشهر ديسمبر

أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة اليوم الإثنين، بياناً بشأن تفاصيل صرف المنحة القطرية لشهر كانون الأول/ديسمبر.





وفيما يلي نص البيان الذي نشرته الوزارة عبر حسابها على (فيسبوك):





نصرح للعموم بأن كشف صرف المنحة القطرية ( 100 دولار) لشهر 12/2019 يحتوي على 40 ألف أسرة جديدة تم اعتمادها ممن قاموا بالتسجيل على رابط وزارة التنمية الاجتماعية قبل ثمانية أشهر.





إن الكشف يحتوي على كل من استلم المنحة أقل من سبع مرات وتنطبق عليهم الشروط، ويشمل أيضا كل من استلم سبع مرات وعدد أفراد أسرته خمسة أفراد فأكثر وتنطبق عليهم الشروط أيضا، حيث تم إعتماد الكشف الحالي وفق شروط محددة وهي ان يكون ذكر متزوج، أنثى أرملة أو مطلقة، لا يستلم مخصصات شؤون اجتماعية هو أو زوجته و أن يكون غير موظف هو أو زوجته.



وسيتم الإعلان على رابط الفحص بوقت لاحق حيث سيتم رفعه على موقع وزارة التنمية الاجتماعية الالكتروني.

رام الله - دنيا الوطن