شؤون فلسطينية

البنك العربي يحصد جائزة "أفضل برنامج للمسؤولية الاجتماعيّة للشركات" بالشرق الأوسط

البنك العربي يحصد جائزة "أفضل برنامج للمسؤولية الاجتماعيّة للشركات" بالشرق الأوسط
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
منحت مجلة إيميا فاينانس (EMEA Finance) العالميّة ومقرها لندن، البنك العربي، مؤخراً جائزة "أفضل برنامج للمسؤولية الاجتماعيّة للشركات" في الشرق الأوسط للعام 2019 وذلك تقديراً للإنجازات المميزة التي حققها البنك في هذا المجال ضمن إطار استراتيجيته الشاملة للاستدامة.

وتمنح هذه الجائزة لمصرف واحد في المنطقة، أظهر برنامجه للمسؤولية الاجتماعية للشركات استدامة وتناغم أدت إلى أثر حقيقي قابل للقياس في المجتمعات التي يعمل فيها. 

وتمّ اختيار البنك العربي لهذه الجائزة بناءً على مجموعة من المعايير الهامة من بينها: وجود تصور ورؤية استراتيجية واضحة  لبرنامج المسؤولية الاجتماعية للشركات من الإدارة العليا مقرونة بأهداف استراتيجية قابلة للتحقيق، بالإضافة إلى اعتماد البرنامج على عدد من المبادئ التوجيهية الأكثر اعتماداً عالمياً، كمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير، والتي تعتبر المبادئ الأكثر اعتماداً على مستوى العالم.  

وفي تعليقه على منح البنك العربي هذه الجائزة، قال السيد كريستوفر مور، ناشر مجلة إيميا فاينانس (EMEA Finance) العالمية: " للمرة الثانية  نمنح البنك العربي جائزة "أفضل برنامج للمسؤولية الاجتماعية للشركات" في الشرق الأوسط وذلك تكريماً لإنجازاته الهامة في مجال الاستدامة، حيث تُعد هذه الجائزة أحد جوائز الشرق الأوسط المحدودة التي نقدمها. ومما لا شك فيه أن البنك العربي كان ولا يزال يتبنى دوراً محورياً في دعم المجتمعات، حيث يظهر البنك  كفاءة عالية في إدارة برنامجه الخاص بالمسؤولية الاجتماعية وذلك من خلال فريق متخصص في هذا المجال". 

وأضاف: "إن النقاش حول ماهية الدور المجتمعي للمؤسسات المالية ما زال مستمر ونحن على أعتاب العام 2020، ومع ذلك، فقد أدرك البنك العربي منذ سنوات عديدة أهمية البرامج المجتمعية والدور الحيوي الذي تلعبه بشكل متزايد في المؤسسات المصرفية  لتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة".  

وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ البنك العربي يحرص منذ العام 2010 على إصدار تقارير استدامة سنوية وفقاً للمبادئ التوجيهية للمبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، وهي المبادئ الأكثر اعتماداً على مستوى العالم فيما يتعلق بإعداد تقارير الاستدامة. حيث قام البنك العربي خلال الأعوام الماضية بإعداد التقارير وفقاً لأحدث معايير إعداد تقارير الاستدامة الصادرة عن المبادرة العالمية لإعداد التقارير. 

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