شؤون فلسطينية

الأشغال الشاقة 15 عاماً لمدان بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار

الأشغال الشاقة 15 عاماً لمدان بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
دانت محكمة بداية نابلس، برئاسة القاضي أمجد عرفات، وعضوية القاضي قاسم ذياب، والقاضي بسام زيد ، واستناداً إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة أصولاً، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل نيابة نابلس، الأستاذ عنان أبو شنب بحق المتهم (س، ع، ص) بتهمة إحراز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتاً من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد بقصد الاتجار بها خلافاً لأحكام الماد 6/2 من القرار بقانون رقم26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية.

وبتهمة إحراز المخدرات أو المؤثرات العقلية، بقصد تعاطيها في غير الحالات المرخص لها خلافاً لأحكام المادة5/1 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار رقم 18 لسنة 2015 بشان مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية، فان المحكمة؛ تقرر وضع المدان بالسجن لمدة 15 عاماً عن تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار والحبس لمدة سنة عن تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، ودمج العقوبتين وتنفيذ العقوبة الأشد، وهي السجن خمسة عشر عاماً.

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