مجلس إدارة صندوق النقد العربي يعقد اجتماعه الـ 193

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رام الله - دنيا الوطن

عُقِدَ اليوم الإثنين الموافق 23 ديسمبر 2019، الاجتماع الثالث والتسعين بعد المائة لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي، في مدينة أبو ظبي، برئاسة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة. استعرض الاجتماع تطورات أنشطة الصندوق، وأهم ما قام به في مجالات عمله المختلفة منذ اجتماعه الأخير في سبتمبر 2019، في إطار استراتيجيته الخمسية (2015- 2020).



فيما يتعلق بنشاط الإقراض، أحيط المجلس علماً بطلبات القروض التي قدمتها الدول الأعضاء للاستفادة مجدداً من موارد الصندوق، والتطورات المتعلقة بالقروض القائمة، إضافة إلى نتائج بعثات المتابعة التي أوفدها الصندوق للوقوف على سير تنفيذ برامج الإصلاح المتفق عليها، والمدعومة بقروض من الصندوق.



من جانب آخر، تضمن جدول أعمال المجلس استعراضاً لتطورات النشاط الاستثماري للصندوق ومنها نشاط قبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وأداء المحافظ الاستثمارية، والتطورات في الأسواق المالية العالمية، والإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ استراتيجية الصندوق في مجال الاستثمار.



كما أُحيطَ المجلس عِلْمَّاً بفرص التدريب التي وفرها الصندوق خلال الربع الرابع من عام 2019، للكوادر العربية بالمؤسسات الاقتصادية والمالية والنقدية والإحصائية الرسمية في الدول العربية، من خلال معهد التدريب وبناء القدرات التابع له. تمثلت نشاطات المعهد، خلال الربع المذكور في تنظيم 12 دورة تدريبية، قدم خلالها حوالي 275 ساعة تدريبية، بمشاركة الفنيين بصندوق النقد العربي، وبالتعاون مع عدد من المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية. تناولت الدورات موضوعات اقتصادية متنوعة تواكب الاهتمامات والاحتياجات التدريبية للكوادر العربية الرسمية.



كما اطلع المجلس على نشاط الصندوق في مجال العمل على تطوير القطاع ‏المالي في الدول العربية، من خلال المبادرات التي يتبناها، بالتعاون مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية ذات ‏الصلة، ‏حيث أحيط المجلس علماً بالفعاليات التي نظمها الصندوق في هذا الإطار، ومن بينها الاجتماع السنوي الرابع عشر عالي المستوى المعني بمناقشة المعايير المصرفية العالمية والأولويات التشريعية والرقابية، بالمشاركة مع معهد الاستقرار المالي (FSI)، التابع لبنك التسويات الدولية.



بالنسبة لنشاط الصندوق في سياق أُطر التعاون مع المنظمات والمؤسسات المالية المحلية والإقليمية والدولية، فقد احيط المجلس علماً بتنظيم الصندوق للاجتماع الثالث لمجموعة عمل السياسة النقدية، بالتعاون مع بنك التسويات الدولية، لمناقشة الموضوعات ذات العلاقة بالتطورات الاقتصادية والمالية العالمية، وانعكاساتها على القطاع المصرفي، وإدارة السياسة النقدية في البلدان العربية.







على صعيد نشاط الصندوق في إطار دوره كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أحيط المجلس علماً بتنظيم الصندوق لمجموعة من الاجتماعات منها: الاجتماع التاسع عشر للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، والاجتماع السابع عشر لفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، والاجتماع الرابع والثلاثين للجنة العربية للرقابة المصرفية، والاجتماع الثالث لمجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة في الدول العربية.



على صعيد آخر، استعرض المجلس جهود الصندوق لاستكمال إنشاء مؤسسة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، يمتلكها صندوق النقد العربي، لإدارة النظام الإقليمي لمقاصّة وتسوية المدفوعات العربيّة، حيث تم إحاطة المجلس بالتطورات.



استعرض المجلس أيضاً ما قام به الصندوق، في إطار دوره كأمانة لمجلس وزراء المالية العرب، من ترتيبات لعقد كل من الاجتماع الخامس لوكلاء وزارات المالية للدول العربية، خلال شهر يناير 2020، والمنتدى الخامس للمالية العامة المخطط عقده في شهر نوفمبر 2020.



كما أُحيط المجلس علماً بأحدث إصدارات الصندوق من التقارير والبحوث، والنشرات، والكتب، وأوراق العمل، منذ الاجتماع السابق للمجلس في سبتمبر 2019.