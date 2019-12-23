بالأسماء: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري، ليوم غدٍ الثلاثاء.
وقالت في بيان: إن السفر للمتبقين من الحافلة الثامنة من كشف (12/18)، ومن الحافلة التاسعة حتى الرقم (80) من الحافلة الثانية عشرة.
كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري، ليوم غدٍ الثلاثاء.
وقالت في بيان: إن السفر للمتبقين من الحافلة الثامنة من كشف (12/18)، ومن الحافلة التاسعة حتى الرقم (80) من الحافلة الثانية عشرة.
وأشارت إلى أهمية التواجد غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مشددة على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم، حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.
ودعت الوزارة لإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.
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