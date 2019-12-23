بالأسماء: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء

وأشارت إلى أهمية التواجد غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مشددة على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم، حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.









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ودعت الوزارة لإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري، ليوم غدٍ الثلاثاء.وقالت في بيان: إن السفر للمتبقين من الحافلة الثامنة من كشف (12/18)، ومن الحافلة التاسعة حتى الرقم (80) من الحافلة الثانية عشرة.